Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Hangu, din judetul Neamt, Gavril Lupu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul…

- Primarul comunei Hangu, din judetul Neamt, Gavril Lupu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul…

- Fostul primar de la Cochirleanca, Ilie Nicolae, a ajuns dupa gratii. Curtea de Apel Ploiești l-a condamnat la patru ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost judecat pentru abuz in serviciu și frauda in obtinerea de fonduri europene. Soluția instanței, pronunțata ieri, este definitiva,…

- Biserica rara la Dragutesti. Pe peretii lacasului de cult sunt pictati diavoli. Ca sa puna biserica pe lista obiectivelor turistice, autoritatile vor sa atraga bani europeni si sa o reabiliteze. Primarul din Dragutesti, Ion Popescu, a explicat ca lo...

- Dupa ce, luna trecuta, a demarat construirea noului Ambulatoriu Integrat (Policlinica) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui incearca obtinerea de fonduri europene pentru dotarea acestuia, avand in vedere ca cele 197 de echipamente medicale diverse ce ar trebui…

- Horia Sulea, primarul comunei Floresti din judetul Cluj, a demarat în 2016 construirea unei centuri. La finele lunii aprilie 2016, primarul comunei Florești a anunțat ca firma lui Nicolae Petri, Diferit SRL, va executa noul drum de legatura cu orasul Cluj - Napoca. Aceasta oferise cel mai mic…

- Omul de afaceri Alin Simota a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Mai multe persoane, intre care 3 administratori de firme si un consilier la Directia de Pescuit Brasov, au fost trimise in judecata intr-un dosar de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala in care prejudiciul depaseste 5 milioane de lei.