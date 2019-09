DNA – percheziţii la „Permise” Procurorii DNA au descins, joi seara, la Servicul Permise Ato, dar si la locuintele mai multor angajati ai acestui serviciu si ale unor instructori auto. Au fost realizate 26 de perchezitii, intr-un dosar care vizeaza fraude in obtinerea permiselor auto. Deocamdata, nu se cunosc detalii oficiale, dar se stie in cursul noptii de joi suspectii vor ajunge la sediul DNA Bucuresti. The post DNA – perchezitii la „Permise” appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine . Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

