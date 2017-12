Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat la DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cristina Nechifor, la data faptelor ofiter de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Cei patru sefi de servicii din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti care au fost trimisi în judecata pentru abuz în serviciu de procurorii anticoruptie vor fi suspendati din functie pâna la solutionarea definitiva a cauzei,

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, pentru fapte de corupție. ȚINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de…

- Fostul deputat Adrian Simionescu a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala.

- In vara acestui an, grupul Continental a lansat pe piața o tehnologie care contribuie in egala masura la siguranța și confortul in trafic: unitatea de control a portierei. Funcțiile pe care le indeplinește aceasta unitate de control sunt multiple, iar dezvoltarea și testarea lor a implicat echipele…

- Avocatul Poporului monitorizeaza posibilele abuzuri comise asupra cainilor fara stapan, dar nu are atributii de control asupra respectarii de catre institutiile abilitate a reglementarilor privind protectia acestora, se arata intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO Potrivit sursei citate,…

- Aseara, instanta de judecata a decis arestarea preventiva a celor trei persoane pentru o perioada de 30 de zile, fiind introduse in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta.Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au retinut trei persoane, o femeie si doi barbati, cu varste intre 18 si 34 de ani, banuiti…

- Procurorii anticorupție au trimis in judecata trei oameni de afaceri, dar și firmele administrate de aceștia, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Horia Cristian Mitacu și Marian Anghel,…

- Au profitat de faptul ca activau la o fabrica de tutun și au inceput propriul business. Este vorba de fondatorul, administratorul și gestionatorul din umbra de la o fabrica de tutun din Caușeni, care produceau țigari și le vineau la Piața Centrala din Chișinau la un preț redus decat cel stabilit de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui actual primar si a unui fost primar din judetul Constanta. Cei deferiti Justitiei sunt Magdalena Neague, primarul comunei Baraganu, si sotul acesteia Titu Neague, fostul primar…

- Potrivit unui comunicat transmis luni de DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate lui Horia Laurentiu Tiseanu, primarul municipiului Campina, acuzat de abuz in serviciu daca functionarul a…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate, componente ale statului de drept, si creeaza…

- PROCES.. Au fost trimisi in judecata cei trei indivizi din Valea Grecului, care au vrut sa batjocoreasca, in septembrie, o copila de 14 ani, pe care au inchis-o intr-o crama. Doi dintre ei se afla in arest preventiv, iar cel de-al treilea, minor in varsta de 16 ani, va fi judecat in stare de libertate.…

- Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar deschis pentru infractiunile de distrugere, incaierare si tulburarea linistii si ordinii publice. Este cazul in care doua grupuri de ...

- Ofierii Direciei Generale Anticorupie (D.G.A.) &ndash Serviciul Judeean Anticorupie (S.J.A.) Brila au finalizat cercetrile iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Brila a dispus trimiterea în judecat a urmtorilor inculpaiP.M. pentru svârirea infraciunilor…

- Marian Pandrea si concubina acestuia, Ionela Paun Calin, vor raspunde in instanta pentru dare de mita, instigare la dare de mita si instigare la introducerea in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 170 de voturi „pentru”, 93 „impotriva” și șapte abțineri, proiectul UDMR de modificare a Statutului funcționarilor publici. Una dintre modificari va permite funcționarilor publici trimiși in judecata, inclusiv pentru fapte de corupție, sa ramana in funcții, fiind…

- Doi ofiteri si doi subofiteri de la Sectorul Politiei de Frontiera (SPF) Romanesti, judetul Botosani, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, Liviu Ciobanu, la data faptelor coordonator de…

- Gheorghe Popescu și Ion Soare, la data faptelor primari ai comunelor Fantanele și Cogealac, au fost trimiși in judecata de procurorii anticorupție din Constanța, in stare de libertate, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a doi barbati, printre care si un politist de frontiera acuzati de corupere activa si contrabanda.

- Unda verde pentru inceperea judecatii lui Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta. Ieri, Tribunalul Constanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 124 P 2017 al DNA Serviciul Teritorial Constanta,…

- Doua femei din Iasi au fost plasate sub control judiciar de catre reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatorie dupa ce, in prealabil, si-au petrecut 24 de ore in spatele gratiilor. Cele doua sunt acuzate de fapte de distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, pentru o fapta…

- Initiativa legislativa depusa la inceputul anului de doi senatori PNL prin care functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie daca sunt trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals si infractiuni…

- Senatul a adoptat luni, cu 73 de voturi „pentru“ si 36 de voturi „impotriva“ o initiativa legislativa depusa de UDMR care prevede ca functionarii publici trimisi in judecata pentru fapte de coruptie sa nu mai fie suspendati din functie, precum si ca cei suspendati sa fie repusi in functie in termen…

- PNL va vota impotriva initiativei liberalilor Raducu Filipescu si Mircea Cazan care prevede ca functionarii publici trimisi in judecata pentru coruptie sa nu mai fie suspendati din functie. "Biroul Executiv al PNL, cu 27 de voturi pentru si doua abtineri, a hotarat pozitia PNL fata de acest proiect…

- Initiativa legislativa, depusa la inceputul anului de senatorii PNL Raducu Filipescu si Mircea Cazan, prin care functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie daca sunt trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,…

- Un numar de sapte persoane, printre care un avocat, un executor judecatoresc, trei administratori judiciari si un om de afaceri au fost ridicati astazi din sala de judecata de catre procurorii DIICOT pentru a fi dusi la audieri legate de modul in care s-a facut privatizarea si capusarea unei societati…

- Tinerii Vladimir Paun si Andrei Chebac, ambii trimisi in judecata in dosarul „Spaga pentru nota 5", privind presupuse fapte de coruptie de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) par a fi stiut ca au telefoanele interceptate de anchetatori. In rechizitoriul prin care cei doi au fost trimisi in…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru a anuntat ca a dat aviz pozitiv pe o propunere de modificare a Statutului functionarilor publici, astfel incat acestia sa nu mai fie suspendati din functie daca sunt trimisi in judecata. Câ...

- Deși proiectul desfașurat cu fonduri europene a devenit funcțional inca din 28 octombrie 2016, iata ca abia dupa aproape un an poate fi folosit și de polițiști. Marți, consilierii locali au adoptat o hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru accesul la sistemul de management…

- O femeie din Iasi nu a mers deloc la medic pe parcursul sarcinii si a avut un soc cand a ajuns la maternitate si a aflat ca a adus pe lume nu un copil, nu doi, ci... patru! Bebelusii s-au nascut inainte de termen, cantareau putin mai mult decat greutatea normala a unui nou-nascut.

- RESPECTATI VITEZA LEGALA! Zilele acestea, Politia Romana a derulat o actiune pe DN2 pentru combaterea incalcarii regimului legal de viteza – o actiune anuntata si intens mediatizata, pentru ca cei care au pornit la drum sa nu depaseasca viteza si sa constientizeze ca siguranta lor si a celor…

- Comisia juridica a Senatului a dat astazi raport de admitere propunerii legislative de abrogare a prevederii din Statutul functionarilor publici referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru un functionar la trimiterea sa in judecata, informeaza Agerpres.ro. Art. 94 alin. 1 lit.…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doctorului Ioan Lascar, fost șef al Clinicii de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Reconstructiva din Spitalul Floreasca, și a ex-managerului Spitalului, Alexandru Radu Macovei. Alaturi de aceștia ajung in instanța fostul șef al biroului achiziții…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea anchetei și trimiterea in judecata a inculpaților Constantin Musca și Gheorghe Nechifor, ambii din Falticeni, protagoniștii unor scene extrem de violente petrecute intr-un local din Falticeni, unde l-au atacat și lovit cu ...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au trimis in judecata, in stare de libertate, trei teleormaneni intr-un dosar ce vizeaza obtinerea frauduloasa de finantari din fonduri ale Uniunii Europene, prejudiciul…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Prahova au finalizat cercetarile, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: - A.A.,…

- Adrian Anghel si Ion Margarit, profesori de economie, respectiv matematica, la Colegiul Toma Socolescu din Ploiesti, au fost trimisi in judecata, sub control judiciar, pentru luare de mita si complicitate la luare de mita. Acestia sunt acuzati ca au cerut bani de la elevi pentru a le acorda o nota care…

- Secția de procurori a CSM a hotarat, marți, "suspendarea din funcția de procuror și din funcția de conducere, incepand cu data de 2 octombrie 2017, a doamnei Raluca Stancescu, prim-procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botoșani, ca urmare a trimiterii in judecata prin rechizitoriul…

- Fostul sef al Politiei Rutiere, alti sase politisti, dar si fostul fotbalist Tibor Selymes si sotia au fost trimisi in judecata de procurori. Cu totii sunt acuzati ca au musamalizat un accident in care au fost ranite patru persoane. Desi Tibor Selymes s-a urcat baut la volan, nu i s-au facut imediat…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 178 de persoane si au fost inregistrate sapte inlocuiri ale masurilor preventive de supraveghere judiciara, dispuse initial, cu alte masuri. In perioada 22 – ...

- Primarul municipiului Tirgu Mureș, Dorin Florea, și fostul viceprimar Sergiu Claudiu Maior au fost trimiși in judecata, joi, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) intr-un dosar in care sunt acuzați de peste 9.000 de fapte de uzurparea funcției. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…

- Știri Arad. Se confirma informațiile Special Arad. Patronii firmelor Sylc Con Trans (Arad) și Axela Construcții (Timișoara), impreuna cu fostul președinte al Consiliului Județean Arad, Nicolae Ioțcu, aflat in inchisoare, au...