- Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, este urmarit penal pentru doua infractiuni de abuz in serviciu. Procurorii DNA il acuza pe Nicusor Constantinescu ca a dispus efectuarea de lucrari de catre Regia Judeteana de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta la obiective…

- Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, este cercetat in trei noi dosare la DNA, cu privire la alocarea unor sume in mod ilegal. Procurorii DNA i-au adus la cunoștința acuzațiile și apoi le-au facut publice. Nicușor Constantinescu a fost adus cu duba, luni dimineața,…

- Nicușor Constantinescu, in fața sediului DNA Constanța (foto: www.ziuaconstanta.ro) Luni, Nicușor Constantinescu a fost audiat la DNA Constanța, in calitate de suspect, pentru ca este vizat in alte doua noi dosare penale. Procurorii susțin ca fostul președinte al CJC a facut plați nelegale catre Regia…

- Procurorul Alfted Savu de la DNA Ploiești a fost pus sub acuzare pentru „represiune nedreapta” de catre Secția de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ), ca urmare a unei plangeri depuse de deputatul Andreea Cosma. „Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice, potrivit ph-online.ro, urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in…

- Procurori de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si politisti efectueaza cercetari in cazul incidentului in care a fost implicat un elicopter de la Scoala de Aviatie Strejnic, respectiv cu privire la incalcarea de catre personalul aeronautic civil a indatoririlor de serviciu sau neindeplinirea…

- Radu Mazare si Cristi Borcea, condamnati definitiv in "dosarul plajelor" Radu Mazare. Foto: Arhiva. Fostul primar din Constanta, Radu Mazare si fostul actionar al echipei de fotbal Dinamo, Cristi Borcea, au fost condamnati definitiv la noua si respectiv cinci ani de închisoare în…

- Tribunalul Bucuresti a dispus inceperea judecatii in dosarul Insula Belina Sevil Shhaideh. Foto: Arhiva. Tribunalul Bucuresti a dispus începerea judecatii în dosarul Insula Belina, în care a fost trimisa în judecata, pentru abuz în serviciu, Sevil Shaiddeh, fost ministru.…