Mircea Sandu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost deferita justitiei si sotia sa.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, Elisabeta Sandu a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita.



"La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul sotiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mita suma de 724.000…