- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmaririi penale fața de Mircea Draghici, trezorier al unui partid, cu privire la savarșirea unei alte infracțiuni de delapidare. In ordonanța procurorilor se arata ca, ...

- Ingradirea dreptului de a alege, inclusiv la referendum, reprezinta infractiune, a afirmat joi presedintele PNL, Ludovic Orban, referindu-se la o declaratie facuta de Mircea Draghici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat, conform careia legea nu permite decat sectii de votare…