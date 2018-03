Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata patru firme, intre care si Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, decedat intr-un avion cu destinatia Costa Rica si pe Estrella Stefanescu, sef serviciu in cadrul companiei nationale CFR SA, pentru luare de mita.

- Nationala Georgiei a invins Romania cu scorul de 25-16 (10-6), duminica, la Tbilisi, in ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, insa ''Stejarii'' se califica direct la CM 2019 din Japonia datorita victoriei surprinzatoarea a Belgiei in fata Spaniei. AGERPRES/(AS-editor:…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca sambata a fost reluata, incepand cu ora 13,15, circulatia cu bacul pe Dunare intre judetele Tulcea si Galati. Circulatia fusese oprita vineri din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor din localitatea…

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.Mihnea…

- Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Florita Bolos, la data faptelor judecator la Ineu, acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual in forma continuata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, Bolos a…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884,…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis in judecata de DNA Constanta pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Cristina Tatu, editor online: Ada Vilceanu)

- Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot", a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca fostul europarlamentar Adrian Severin sa fie eliberat conditionat din inchisoare, dupa ce acesta a executat efectiv un an si trei luni din pedeapsa de patru ani primita pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta. …

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca procurorii anticoruptie au solutionat anul trecut peste 3.800 de dosare, ceea ce reprezinta un record de la infiintarea institutiei. (continua). AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

- Finala turneului feminin de tenis de la Budapesta, dotat cu premii de 226.750 dolari, se va disputa intre slovaca Dominika Cibulkova, cap de serie 1, si belgianca Alison van Uytvanck. In semifinalele de sambata, Cibulkova, nr. 33 WTA, a invins-o pe germanca Mona Barthel cu 6-3, 6-2, iar…

- Ceremonia de inchidere a editiei a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput, duminica, pe Stadionul Olimpic de la PyeongChang (Coreea de Sud). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Pagina de internet a Ministerului Justitiei a fost oprita temporar, potrivit mesajului afisat la accesarea site-ului. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19.00, problema nefiind remediata la ora difuzarii acestei stiri, afisandu-se mesajul:…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata, dupa ce ar fi formulat denunturi false impotriva unor subordonati, se arata intr-un comunicat de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor. Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. AGERPRES/(A- editor: Catalin Alexandru, editor online: Ada Vilceanu)

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, constatand ca actul normativ…

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Cadavrul unei femei in varsta de 60-70 de ani a fost gasit duminica in lacul IOR, in apropiere de mal, la fata locului intervenind echipajul de pompieri scafandri, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Corpul femeii a fost scos de un scafandru, care a intrat in apa lacului IOR. La…

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tanasescu, editor…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a fost trimis in judecata de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Bacau pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Catalin Alexandru,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Cercetarile în dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES. (continua) AGERPRES/(AS…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a convocat o reuniune cu reprezentantii celor 32 de selectionate calificate la Cupa Mondiala din 2018 in zilele de 27 si 28 februarie la Soci, relateaza L'Equipe. La aceasta reuniune obisnuita inaintea unui turneu final se vor decide ultimele…

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- O demisie, care nu ar fi avut loc in realitate, s-a lasat cu dosar penal pentru fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste. Radu Petrescu este judecat pentru abuz in serviciu, in cazul demisiei fostului director medical Carmen Marcu.

- Primarul comunei valcene Racovita, Sonia Iliescu, precum si fostul viceprimar al localitatii, Ioan Fasca, au fost trimisi, miercuri, in judecata, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, ei fiind acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, presedinte al Camerei Deputatilor la data faptei, pentru infractiunea de trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Tatu, editor: Georgiana…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…