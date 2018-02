DNA: Medicul Irinel Popescu, sub control judiciar pe cautiune

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru sav&aci...

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva prof. dr. Irinel Popescu, fost președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pe care il acuza de luare de mita. Medicul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile. Potrivit DNA, Popescu a depus…

- Irinel Popescu, plasat sub control judiciar pentru luare de mita. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva medicul Irinel Popescu, fost președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pe care il acuza de luare de mita. Medicul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018,…

- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro.

- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro. „In perioada 2007-2009, inculpatul Irinel Popescu, in calitate de presedinte al C.N.A.S., a solicitat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie…

- Procurorii DNA au pus in mișcare acțiunea penala și au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018, fața de cunoscutul chirurg Irinel Popescu, la data faptelor președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate…

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au pus in mișcare acțiunea penala și au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie…

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alta a fost plasata sub control judiciar, in urma deciziei Judecatoriei Galati, in dosarul privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, in care prejudiciul este de aproximativ 1.400.000 de lei.

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unei fetite de 5 ani batuta si tinuta legata de mama si bunica. Ambele femei au fost plasate de procurori sub control judiciar, iar fetita si ceilalti 3 frati minori au fost plasati in grija unui asistent maternal.

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost ...

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de...

- Doi tineri de 24 și, respectiv 25 de ani, din Constanța sunt cercetați penal in stare de libertate sub control judiciar, dupa ce sambata, in timp ce petreceau in club, ar fi furat o haina in care se aflau cheile unui autoturism. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi au profitat de cheie…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, transmite News.ro . ”Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Curtea de Apel București a decis sa-i inlocuiasca medicului Mihai Lucan masura controlului judiciar și a inlocuit-o cu arestul la domiciliu.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...' In prima instanța, judecatorii au dispus masura…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, din Glogova, reținut miercuri pentru evaziune fiscala și spalare de bani, a fost pus sub control judiciar astazi dupa ce a platit o cauțiune de 100.000 de lei. Afaceristul este acuzat ca din afaceri cu ...

- Colegiul Medicilor spune ca profesioniștii din sanatate se afla sub un asalt mediatic iar presa este considerata principalul vinovat pentru modul in care imaginea medicilor s-a degradat in ochii cetațenilor. Colegiul subliniaza ca profesioniștii trebuie, in condițiile scaderii de personal și a unui…

- "Noile masuri agreate azi vor fi introduse intr-un proiect de Ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, pe perioada vacantei parlamentare. Doresc sa cream un sistem in care medicii sa poata oferi un act medical de calitate, acordand mai mult timp consultatiilor si discutiilor…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Protestul national al medicilor de familie fata de subfinantarea asistentei medicale si fata de birocratie si-a gasit adepti si in Arad. Nu se stie exact cati, insa unii au decis sa nu mai presteze servicii decontate, chiar daca au contracte valabile cu Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (CJAS).…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS), scrie mediafax.ro…

- „E jocul mai mare decat pot eu sa joc", a spus Lucan in fața jurnaliștilor. „O sa urmeze comentarii, o sa spun și eu partea mea. Dar pana atunci, ma abțin. Mulțumesc! ", a mai spus acesta. Știrea se actualizeaza. [citeste si]

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificari sau chiar noutati legislative…

- Cum se vor schimba legile la data de 1 ianuarie 2018 Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan si a fiului sau Valeriu Ciprian Mihai, acestia fiind pusi sub control judiciar intr-un dosar in care este cercetat pentru delapidare cu un prejudiciu de 5 ...

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Ministrul Sanatatii a discutat, joi dimineata, cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie, Florian Bodog precizand ca, pentru 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa se suplimenteze cu 278 milioane de lei.…

- InaltPreaSfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va incheia cu inima senina anul 2017, in ciuda problemelor cu legea pe care le-a avut, in premiera pentru un ierarh din Romania. Anul 2017 i-a adus un dosar DNA in cazul fermei de la Nazarcea, in care a primit masura de control judiciar de care a…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Senatorul sucevean Ilie Nita, este acuzat de evaziune fiscala, instigare la abuz in serviciu si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia. Acesta este cercetat pentru ca prin intermediul firmei sale Nil Construct a a realizat incasari in valoare totala de 706.466…

- Senatorul este acuzat de evaziune fiscala, instigare la abuz in serviciu si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia. Printre obligatiile impuse senatorului se afla si ca acesta sa nu desfasoare activitatile in exercitarea carora a savarsit faptele.…

- Paun Alin Valentin, elevul de 16 ani, arestat preventiv pentru agresarea profesoarei de la Scoala Gimnaziala Poroschia a fost eliberat. Instanta a decis scoaterea din arest preventiv si punerea sub control judiciar. Adolescentul se poate intoarce la scoala.

- Intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook, Vlad Voiculescu aminteste despre cazul femeii care a murit la Alba Iulia din cauza lipsei imunoglubulinei si despre reactia Guvernului, respectiv a Ministerului Sanatatii. "Marti, premierul Tudose convoca sefii autoritatilor din sanatate si producatorii…

- Ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog, s a intalnit astazi cu reprezentantii producatorilor de medicamente din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si din Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, informeaza Ministerul Sanatatii. La intalnire au mai…

- Taxa de clawback va fi regandita, anunța Ministerul Sanatații dupa o intalnire intre ministru și reprezentanții producatorilor de medicamente din cadrul Asociației Producatorilor de Medicamente Generice și din Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente. In urma discuțiilor purtate…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- Medicul Alexis Cochino spune ca unul dintre adolescenții pe care ii are in grija a incercat sa-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Miercuri dimineata, la ora 10, la Guvern are loc o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar și șefi ai Casei Naționale…

- Ce se intampla cu Coldea și Ghița la un an de la mega-scandalul ce a dus la plecarea generalului de la conducerea operativa a SRI, dupa dezvaluirile omului de afaceri? Ziua Naționala a aratat foarte diferit pentru cei doi.

- Constantin Dina, directorul Directiei de Sanatate Publica a judetului Constanta, a avansat. Acesta a fost numit, de Ministerul Sanatatii, director general adjunct la Directiei generale de Control si Antifrauda din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. In locul lui Constantin Dina a fost numita…

- "Domnul Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe unul dintre cei mai longevivi lobby-isti ai industriei. Pe domnul Laurentiu Mihai. Nu doresc in niciun fel sa ii judec domnului Laurentiu Mihai activitatea de pana acum, activitate de peste 6 ani in serviciul intereselor…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu critica, intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un lobby-ist farma la conducerea CNAS", numirea lui Laurentiu Mihai, director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. "Astazi,…

- Premierul l-a numit, miercuri seara, pe Laurentiu Mihai la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Postul de presedinte al CNAS era vacant, din seprtembrie, cand Marian Burcea a fost retinut in dosarul decontarilor ilegale de servicii medicale. Pana acum, ...

- Reprezentantii medicilor de familie s-au intalnit, luni, la Guvern, cu premierul Mihai Tudose, ei afirmand ca draftul de contract, propus de CNAS, pentru 2018 contine prevederi in plus de bicrocratie, iar cresterea de 5% care le-a fost propusa nu acopera nici macar cresterile de la utilitati.…