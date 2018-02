Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Codrut Olaru, vicepreședintele CSM, a anunțat ca Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a șefeo DNA, Laura Kovesi. Avizul este consultativ, decizia finala aparținand președintelui Klaus Iohannis. In primul rand…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Oana Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Realizatorul a mai vorbit și despre reacția președintelui Klaus Iohannis, care a spus ca nu este de acord cu propunerea facuta de ministrul…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- 'Cred ca nu trebuie sa vorbim despre un conflict, trebuie sa vorbim despre respectarea legii si legea trebuie sa fie aceeasi pentru toata lumea. (...) Eu am ascultat raportul intocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am si citit, nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat. Stiu ca acum…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii"…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una care trebuie sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia, punctand faptul ca raportul ministrului…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- Joi seara, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut o conferința de presa așteptata de intreaga populație in care a propus revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul Dan Andronic a cantarit deciziile pe care Kovesi și, respectiv, Klaus Iohannis le au de luat in acest moment.

- Rândul trecut, ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader a facut o informare publica devastatoare la adresa doamnei Laura Codruța Kovesi. Și, firește, toata lumea a așteptat cu sufletul la gura concluzia. Singura concluzie care putea reieși din premizele expuse de acesta. Spre stupoarea generala,…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.„Exista obligativitatea legala de a prezenta un raport in…