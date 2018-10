Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Belis, Viorel Matis, ar fi inmanat, in perioada noiembrie 2017 – martie 2018, suma de 1.000 de lei si 200 de euro unui ziarist, pentru ca acesta sa nu publice articole defaimatoare la adresa sa. Primarul social-democrat a fost prins in flagrant in timp ce inmana sumele de bani.

- Primarul de Baia Mare, C. Chereches,trimis in judecata pentru luare de mita Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches. Foto: Arhiva. Primarul de Baia Mare, Catalin Chereches, a fost trimis în judecata de procurorii DNA, alaturi de alti patru inculpati, într-un nou dosar pentru…

- Au trecut 2 ani de cand Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a ieșit pe porțile penitenciarului Gherla. Statuse trei luni in arest, intr-un dosar cu luare de mita și a primit apoi arest la domiciliu. Acum DNA anunța un dosar și mai greu pe capul edilului baimarean. In cursul zilei de luni, 24…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, ca neintemeiata, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, se afla in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. De altfel, Ambasada SUA a confirmat pentru AGERPRES ca ambasadorul Klemm are programata, miercuri, o intalnire cu Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada - cu o stea Dumitru Dumbrava din Serviciul Roman de Informatii incepand cu data de 1 septembrie, a anuntat Administratia Prezidentiala. Totodata, Iohannis l-a inaintat in grad de…

- Primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, reales in 2016 cand se afla in arest preventiv, anunta ca sustine campania "Fara penali in functii publice". Mai mult, acesta vrea sa demareze inca o campanie: Fara puturosi in functii publice.CITEȘTE…

- Primarul comunei vasluiene Dranceni a fost trimis in judecata de Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, pentru conflict de interese, fiind acuzat ca a concesionat 75 de hectare din terenul comunei, cu o suma derizorie, societatii fiului sau, care in fapt era controlata de edil.