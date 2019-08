Stiri pe aceeasi tema

- Doi inspectori vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in...

- Procurorii DNA Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor: BACINSCHI DECEBAL GABRIEL, la data faptei, primar al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Procurorii din cadrul Secției pentru Invsetigarea Infracțiunilor din Justiție au anunțat, luni seara, trimiterea in judecata a unui dosar care ii vizeaza pe fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și pe Mircea Negulescu, fost subaltern al acestuia și, anterior, procuror in cadrul Parchetului de pe…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, a inculpatilor:Necula Cosmin, primarul municipiului Bacau si Stefan Dragos Daniel, care la data faptei viceprimar al municipiului Bacau, pentru savarsirea infractiunii de participatie…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, a inculpaților NECULA COSMIN, primarul municipiului Bacau, si ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL, la data faptei viceprimar al municipiului Bacau, pentru savarșirea infracțiunii de participație…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DODIS CIPRIAN, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de: evaziune fiscala 2 fapte , spalare a banilor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: SANDU MIRCEA, la data faptelor presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare…