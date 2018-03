Stiri pe aceeasi tema

- In anul centenarului, toate cadrele didactice impreuna cu prescolarii Gradinitei cu Program Prelungit „Dumbrava minunata” din Alba Iulia, au urat, intr-un mod original „LA MULTI ANI!”, politistilor, cu ocazia Zilei Nationale a Politiei Romane, in cadrul unei activitati desfasurata marti, 20 martie…

- O statistica a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava cu privire la violenta intrafamiliala arata ca pe parcursul anului 2017 in judet au fost inregistrate aproape o suta de cazuri de parinti agresati de propriii copii. In cele mai multe cazuri, autorii si victimele locuiesc in acelasi ...

- Un barbat din comuna Borascu este cercetat penal dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu un permis care s-a dovedit a fi fals, se arata intr-un comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO,…

- Comisar-șef Mirela Chiriac, șef Centru Operațional din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, se numara printre primele femei din poliția vranceana, de dupa 1989. Are o experiența de 22 de ani in spate și sunt foarte puține lucrurile din activitatea polițienesca…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.Purtatorul de cuvant al…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis în judecata de procurorii DNA într-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane.

- Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online:…

- Un drum judetean care tranziteaza localitatea argeseana Bradu a fost acoperit de apa revarsata dintr-un lac, marti, traficul rutier fiind deviat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul s-a produs pe DJ 659, in zona centrala a comunei, unde se afla si sediul…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Pietonul in cauza, un barbat de 49 de ani, din orasul Draganesti-Olt, a fost…

- Politistii au confiscat peste 1.300 de metri cubi de material lemnos si au sanctionat contraventional doua societati comerciale la care s-au depistat nereguli privind regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, joi, AGERPRES. …

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au fost lansate in ultimele doua zile programele de prevenire pentru anul 2018, respectiv Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizarii minorului, Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și Programul ...

- Trei barbati din comuna Costesti, banuiti de furturi din locuinte si gospodarii cu prejudiciu de aproape 30.000 lei, au fost retinuti de politistii valceni in urma unor perchezitii domiciliare, informeaza un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis miercuri Agerpres.Perchezitiile,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES, vor fi puse in executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi duse, pentru audieri si dispunerea masurilor legale, la sediul IPJ Olt. La actiune, desfasurata sub coordonarea…

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii Serviciului de Investigare…

- Unul dintre cei doi adjuncti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, comisarul-sef Adrian Buga, a fost imputernicit, de la inceputul acestei saptamani, ca inspector-sef, cea mai importanta functie in cadrul politiei judetene. Imputernicirea data prin ordin al ministrului Afacerilor ...

- Unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, comisarul-sef Adrian Buga, a fost imputernicit, de la inceputul acestei saptamani, ca inspector-sef, cea mai importanta functie in cadrul politiei judetene. Imputernicirea data prin ordin al ministrului Afacerilor ...

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Conform sursei citate, persoanele…

- Vicepreședintele ASF: Tarifele de referinta RCA vor fi recalculate Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Un barbat de 62 de ani a fost retinut de politistii din Gaesti dupa ce ar fi violat o fetita de 7 ani, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.

- Mai multe descinderi au avut loc joi, 1 februarie, cand peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului Actiuni Speciale, au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Botosani si a comunelor…

- Un barbat de 31 de ani a fost retinut de politistii din Titu pentru comiterea infractiunii de viol iar doua femei au fost si ele retinute pentru favorizarea faptuitorului, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres.''Ieri, 31 ianuarie,…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Politistii bihoreni au identificat, anul trecut, autorii tuturor infractiunilor de mare violenta, precum si toti soferii care au parasit locul faptei in cazul accidentelor cu victime, a declarat miercuri, cu prilejul bilantului activitatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor in 2017,…

- Fostul iubit al femeii injunghiate in coaforul din Titu a fost retinut pentru sechestrarea unei tinere, au declarat, miercuri, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES, un barbat de 28 de ani din Branistea,…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de doi indivizi, cel mai probabil din clanul Cordunenilor, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras, anunța News.ro. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului.Politistul a…

- Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor."Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, la ora 1,20, pe DN 1G, in localitatea Tihau, un barbat de 33 de ani, din Sanmihaiu…

- Un tanar din Buzau a fost reținut de polițiștii dambovițeni dupa ce a inșelat mai multe persoane, prin intermediul unui site de publicitate, cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Potrivit sursei citate, doua…

- Opt barbati, cu vârste între 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti în urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Doi tineri din Constanța au primit diplome de excelența din partea Inspectoratului de Poliție Județean pentru spiritul civic de care au dat dovada in capturarea unui individ care talharise o femeie. Dupa ce faptașul a fost pus la pamant și imobilizat, tinerii au sunat la 112 și l-au predat polițiștilor.

- Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Bistrita, care a stabilit ca…

- Reprezentantii Directiei Silvice Giurgiu, impreuna cu cei ai Directiei Sanitar-Veterinare si ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) efectueaza cercetari dupa ce un cetatean a sesizat autoritatilor faptul ca inginerul de vanatoare din cadrul Ocolului Silvic Bolintin ar fi impuscat un caine. “Specialisti…

- Caini morți, pe marginea A1, la kilometrul 36. Mai mulți caini au fost impușcați, pe un camp de langa Autostrada București-Pitești, la ieșirea din benzinaria Petrom, kilometrul 36. Responsabil ar fi un paznic de vanatoare de la Ocolul Silvic Malu Spart din Giurgiu. Atenție, urmeaza descrieri de fapte…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata, in jurul…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Radu Mazare Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Se pare ca, de data asta, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula din Oceanul Indian. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se preznte…

- Un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. …

- Astazi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ,…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean au continuat activitatile de constientizare a participantilor la trafic asupra necesitatii respectarii regulilor de circulatie. Astfel au fost vizați si conducatorii auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…