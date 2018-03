Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan a declarat, la finalul unei ședințe PSD, ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in inchisoare. ”Daca vreti, luati foarte frumos, si vi-l pun la dispozitie, apelul pe care Victor Ponta l-a facut la sentinta mea de achitare in procesul pe care l-am avut si care a fost ordonat de Traian Basescu.…

- Printr-un comunicat de presa al PSD Vrancea, președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan confirma afirmația vehiculata in mediul public: Astazi, 19 martie 2018, dupa ședința BPN, am declarat ca fostul prim-ministru Victor Ponta a vrut sa ma bage in pușcarie. Va rog sa consultați Apelul formulat abuziv in…

- Jurnalistul Iosif Buble susține ca protocoalele facute de Serviciul Roman de Informații (SRI) cu parchetele sau alte instituții nu ar trebui declasificate. El susține pe pagina sa de Facebook ca exista o anumita disperare a unor oameni deja condamnați și a unor inculpați cu privire la aceste protocoale,…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca in cursul lunii ianuarie in dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie au fost condamnati 56 de inculpati prin 21 de hotarari definitive. Potrivit unui comunicat al DNA, printre persoanele condamnate definitiv figureaza un primar de municipiu,…

- Guvernul a aprobat astazi un set de masuri pentru pregatirea și participarea Romaniei ca invitata de onoare la Festivalul Internațional de Arta EUROPALIA 2019 și pentru desfașurarea Sezonului Cultural Romania-Franța 2018-2019, obiective asumate de Executiv prin Programul de Guvernare 2018-2020. Masurile…

- Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii privind nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele institutiei i-a exclus din procedura de avizare.

- Iata ca strategia lui Liviu Dragnea de a-si sacrifica unul dintre cei mai credinciosi soldati prin detasarea de la Secretariatul General al Guvernului la Curtea de Conturi s-ar putea sa dea roade mai curand decat se asteptau unii… Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o alocuțiune in cadrul ședinței de prezentare a Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2017. Șeful statului a felicitat instituția pentru intreaga activitate, adaugand ca „niște inculpați și condamnați penal, dupa ce au…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza rapid la discursul presedintelui Iohannis de la ceremonia de prezentare a raportului DNA. Dragnea afirma ca seful statului greseste cand vorbeste despre "inculpati si condamnati" care s-au unit impotriva DNA."Este o declarație falsa și daca va…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- Update: "1000 inculpati au fost trimiși in judecata, anul trecut. DNA se ocupa doar de corupția la nivel inalt. O treime dintre acești inculpați au avut funcții de conducere, demnitați publice, funcții importante: printre ei se numara 3 miniștri, 5 deputați, 1 senator, 2 secretari de stat, un fost președinte…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca liberalii nu au hotarat inca daca sa sustina motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Justitiei. Aceasta a spus ca exista o retinere in „a-i oferi acestui pseudo-ministru” „care a facut Romania de rusine in intreaga UE”, sanse…

- Instructorul auto Gheorghe Bratila si agentul examinator Adrian Botezatu, inculpati in Dosarul „Mita la Permise”, au primit, vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Primul dintre cei doi mentionati mai sus a primit o condamnare de trei ani si jumatate cu executare, iar cel…

- Proiectul de lege, depus la Senat pe 13 decembrie 2017 și semnat de 44 de parlamentari PSD, vizeaza modificare art. 33 alin. 1 din Statutul magistraților. Este vorba de introducerea posibilitații ca și agenții de Poliție judiciara cu studii superioare juridice sa poata participa la concursul de intrare…

- Secretariatul General al Guvernului SGG functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea prim ministrului, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii…

- Fratii Ioan si Victor Becali s au predat in aceasta seara la o sectie de Politie din Bucuresti urmand sa se intoarca in spatele gratiilor. Ioan si Victor Becali se intorc in spatele gratiilor dupa ce au fost condamnati definitiv pentru ca ar fi mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu. Daca pedeapsa…

- Cauza privind încalcarea drepturilor unui copil aparat de Promo-LEX la CtEDO a fost comunicata Guvernului. Executivul are la dispoziție 3 luni ca sa dea explicații, în cazul în care refuza soluționarea amiabila În anul 2010, un vecin l-a lovit pe copil cu pumnii si…

- "Senzația mea zilele astea este ca Laura Codruța Kovesi a fost lasata singura. Cea mai mare parte a politicienilor și o buna parte din presa și-au vazut de alte treburi sau au devenit dintr-o data extrem de sensibili la greșelile presupuse ale unui procuror, in timp ce inculpați și condamnați penal…

- Marți seara, mai multe persoane s-au adunat pe trotuar, in fața unei case din Galați și au inceput sa faca gratar și sa asculte muzica tare, lucru care i-a deranjat pe ceilalți localnci. Aceștia au sesizat Poliția, la fața locului fiind trimis un echipaj. Cei doi polițiști au fost luați la…

- Liderul Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, va prelua o functie de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia premierului Viorica Dancila prin care Oana Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat a fost publicata, ...

- Noi impuneri din partea Guvernului anuntate de premierul Viorica Dancila. Aceasta a anuntat ca politistii vor avea noi instrumente legale pentru a preveni violenta domestica.Vezi și: Sfatul celebrului bucatar Gordon Ramsay: Ce sa NU comanzi niciodata intr-un restaurant "Avem de rezolvat…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, spune ca schimbarile politice determina numarul de sesizari primite de procurorii din subordinea sa, care, in anumite momente, sunt ,,bombardați” cu rapoarte ale corpului de control. „Schimbarile politice determina numarul de sesizari facute la DNA. Cand…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Bulgarii din Banat sunt in mijlocul unui scandal, dupa ce au fost calcați de inspectorii ANAF. Uniunea Bulgara din Banat Romania – UBB-R – nu a platit timp de zece ani taxe și impozite pentru angajații pe care ii are. Contabila a fost deputatul uniunii, Petronela Csokany. ANAF a calculat datorii uriașe,…

- Toate cladirile din județele Timiș și Arad, aflate in proprietatea Uniunii Bulgare din Banat Romania (U.B.B.-R.) vor fi puse sub sechestru, anunța reprezentanții formațiunii. Potrivit acestora, masura a fost luata de organele de inspecție fiscala care au constatat ca U.B.B.-R. a achitat sume in contul…

- Printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial, s-a decis incetarea calitatii de consilier onorific pentru Dumitru-Remus Vulpescu si pentru Gheorghe Piperea. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, secretarul de stat si sef al Departamentului pentru…

- De asemenea, Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Mai mulți secretari, eliberați din funcție…

- 'Pentru asigurarea unei abordari si practici unitare in gestionarea fondurilor europene, precum si pentru cresterea substantiala a nivelului lor de utilizare, printr-o ordonanta de urgenta adoptata astazi au fost infiintate Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul…

- Doi politisti gorjeni si-au pierdut locurile de munca, dupa ce au fost condamnati defintiv la inchisoare cu suspendare. Este vorba de politistii Marian Ionut Varjan si Florin Grigore Nanu, acuzati ca in urma cu doi ani au fost implicati, alaturi de alti doi colegi in musamalizarea unui accident rutier.…

- Alexandru Jizdan a explicat conceptul de poliție comunitare care face parte din reforma poliție și care vrea sa elimine conceptul ca poliția este un organ care doar persecuta. Tudor Ulianoschi a venit cu precizari referitoare la cele șapte state noi in care cetațenii Republicii Molodva vor calatori…

- Actionarii Rompetrol Rafinare au aprobat luni revocarea lui Marius Mitrus din functia de membru in Consiliul de Administratie, in locul sau fiind numita Nicoleta Viorica Soisun. Aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Adunarea Generala a Acționarilor Rompetrol Rafinare a aprobat luni numirea lui Nicoleta Viorica Soisun, in varsta de 31 de ani, in Consiliul de Administrație al companiei petroliere. Ceea ce este deosebit in ascensiunea profesionala a noului membru CA Rompetrol Rafinare este faptul ca in anul 2007,…

- Potrivit unor surse guvernamentale, „Oficiul pentru Spalarea Banilor trebuia sa dea drumul la Ordonanța pentru interzicerea acțiunilor la purtator”, insa acest lucru nu s-a mai intamplant dupa ce Daniel Staicu a suspendat plenul Oficiului pentru Spalarea Banilor. Potrivit surselor citate, plenul ONPCSB…

- "Intrebarea la care trebuie sa raspunda ei intre ei și apoi sa ne raspunda și noua, ca sa știm daca se mai poate avea incredere in ei, este urmatoarea: cum au ajuns Grindeanu și Tudose premieri? A fost un compromis cu statul paralel? Sau statul paralel le captureaza premierii și ii invarte cu cheița?…

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- In cursul lunii noiembrie 2017, in dosare de coruptie instrumentate de D.N.A., au fost condamnati 118 inculpati prin 39 hotarari judecatoresti definitive, intre persoanele condamnate definitiv figureaza: un senator, un secretar general Senat, un director companie nationala Hidroelectrica , un manager…

