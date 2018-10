DNA: În 11 ani, 36.406 persoane au făcut obiectul unor mandate de supraveghere Directia Nationala Anticoruptie sustine ca, in perioada ianuarie 2005 - februarie 2016, au fost dispuse 24.576 de mandate de supraveghere in dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie, care vizeaza 36.406 persoane.



"Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privind suspiciunile care acrediteaza ideea ca milioane de romani ar fi fost interceptati, precum si cele potrivit carora 3.000 de magistrati ar fi fost cercetati in ultimii patru ani de catre DNA, respectiv ca jumatate dintre magistratii din Romania au avut ani de zile dosare prin care, probabil, au fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- DNA reactioneaza la informatiile vehiculate privind magistratii cu dosar penal si interceptarile efectuate, publicand date ce arata ca in ultimii 11 ani au fost dispuse 24.576 de mandate de supraveghere pentru 36.406 de persoane. DNA mai precizeaza si modul de sesizare din dosarele magistratilor.

