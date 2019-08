Stiri pe aceeasi tema

- DNA sustine ca a clasat dosarul deschis in anul 2013 pe numele primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, doar pentru o parte din faptele retinute in seama sa, insa ancheta continua pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata, informeaza Agerpres.

- DNA sustine ca a clasat dosarul deschis in anul 2013 pe numele primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, doar pentru o parte din faptele retinute in seama sa, insa ancheta continua pentru savarsirea...

- DNA sustine ca a clasat dosarul deschis in anul 2013 pe numele primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, doar pentru o parte din faptele retinute in seama sa, insa ancheta continua pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. Potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea…

- DNA sustine ca a clasat dosarul deschis in anul 2013 pe numele primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, doar pentru o parte din faptele retinute in seama sa, insa ancheta continua pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata.Potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea…

- Catalin Cherecheș susține ca DNA i-a clasat dosarul de corupție deschis în anul 2013, în care era acuzat, printre altele, de abuz în serviciu și luare de mita în forma continuata.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a sustinut, luni, intr-o conferinta de presa, ca DNA i-ar fi clasat dosarul deschis in 2013 in care era acuzat de abuz in serviciu, luare de mita in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare, acte de comert incompatibile cu functia, instigare…

- Primarul a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca nu a primit raportul ANI si ca a aflat din presa despre acuzatiile care i se aduc. "Am primit un mesaj din care reiese faptul ca ANI mi-a facut un raport in baza unei lucrari incepute in 17.02.2015, cu privire la o diferenta de aproximativ…

- In celebrul dosar care il vizeaza pe primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, judecat la Tribunalul Cluj, pentru fapte de corupție, un nou judecator a dispus reaudierea tuturor martorilor. Decizia vine dupa ce judecatorul inițial s-a imbolnavit de o boala incurabila. Inițial, magistratul care a judecat…