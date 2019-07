Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…

- Senatorul PSD Marius Dunca a declarat sambata, ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a revenit in decizia sa de a candida la functia de presedinte executiv al PSD, dupa ce initial isi retrasese candidatura. "Pana nu vedem delegatii ca pleaca de la congres si clar care este rezultatul,…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți critica dur votul dat, miercuri, in Parlamentul Romaniei pentru numirea in funcția de Avocat al Poporului a fostului europarlamentar ALDE Renate Weber, dar și cel pentru numirea lui Marian Neacșu (Pro Romania) in funcția de vicepreședinte ANRE. Aleasa bistrițeanca spune…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți susține ca peste 20.500 de elevi de clasa a VIII-a nu apar inscriși și deci nu susțin Examenul de Evaluare Naționala, care are loc zilele acestea. Concret, din cei peste 175.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a, s-au inscris la examen circa 155.000 de absolvenți.…

- Tot mai mulți deputați din Blocul ACUM, se pare ca sunt impotriva ca Zinaidei Greceanii sa ocupe funcția de președinte al Parlamentului. Deputatul Lilian Carp a declarat ca sunt mai multe motive pentru care nu va vota candidatura ei.

- Apar noi informații privind contestarea numirii lui Bogdan Licu in fruntea Parchetului General dupa pensionarea lui Augustin Lazar. Potrivit unor surse Realitatea TV, cea care ar fi contestat procedura prin care a fost delegat Bogdan Licu la conducerea instituției ar fi Laura Oprean. Aceasta este…

- Senatorul maramuresean Severica Covaciu dezaproba indiferenta autoritatilor statului fata de problema lipsei substatiei de ambulanta din orasul Ulmeni. Covaciu afirma ca demersul primarului Lucian Morar, de a intra in greva foamei in fata Ministerului Sanatatii, nu este unul izolat. In repetate randuri,…