- Silviu Ioan Ionele, comisar in cadrul Penitenciarului Tulcea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si introducerea ilegala intr-o inchisoare de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, a inculpatului HRISTOVICI RADU IOAN, la data faptelor functionar vamal in cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ARDELEAN SORIN – TEODOREL, subcomisar de poliție in cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, sub aspectul…

- Procurorii militari din DNA l-au trimis in judecata, pe medicul primar ORL Vracioiu Radu Viorel, de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Acesta, cadru militar activ cu gradul de colonel, este acuzat de luare ...

- Medic și pacienta, trimiși in judecata pentru luare și dare de mita. DNA anunța ca procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe doctorul Viorel Radu Vracioiu, medic primar O.R.L. la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucuresti, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel. Procurorii…

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului VRACIOIU RADU VIOREL, la data faptelor medic primar…

- Adriana Lorena Birleanu, seful Centrului Medical Judetean (CMJ) Suceava, subordonat Directiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzata, printre altele, de luare de mita si trafic…