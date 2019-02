Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a trimis in judecata cinci persoane, dintre care doua angajate in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru infractiunile de abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la abuz in serviciu. Prejudiciul total in acest dosar…

- Procurorii anticoruptie au trimis-o in judecata pe Elena Faur, la data faptei sef al Serviciului Achizitii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos…

- DNA anunta ca a trimis in judecata mai multe persoane pentru achizitii ilegale efectuate de spitalul Alexandru Obregia, printre care Elena Faur, șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu…

- Probleme la zi: Sanatatea mintala. Raspunsul institutiilor publice (AUDIO) AUDIO: Probleme la zi. 13.20 PROBLEME LA ZI. Sanatatea mintala. Raspunsul institutiilor publice. Invitati în studio: dr. Eduard Motoescu – sef lucrari Clinica VI Psihiatrie a Spitalului…

- Patru persoane au murit in ultimele zile la Sibiu, iar medicii cred ca decesul a survenit din cauza gripei, probe fiind trimise la Institutul Cantacuzino pentru diagnostic cert. Trei dintre pacienți au fost internați inițial la Spitalul de Psihiatrie, dar instituția neaga ca ar fi vorba de un focar,…

- Procurorii DNA anunța ca au finalizat mai multe anchete privind frauda ca fonduri europene, fiind vizați mai mulți foști și actuali primari, precum și oameni de afaceri.DNA Galați l-a trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul primar al municipiului Tecuci, Gerhardt Țuchel, fiind…

- Viceprimarului Capitalei, Aurelian Badulescu, i s-a retras sprijinul politic de catre CEX-ul PSD București. Dupa aceasta decizie, Badulescu a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca a fost ”executat ca un caine” și il acuza pe liderul interimar al PSD București, Gabriel Mutu, ca a pus la cale mazilirea…

- Tribunalul Constanta a suspendat judecata in dosarul 2 118 2018 , cauza in care SC Confort Urban SRL societate cu capital integral de stat, care are ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanta , si a chemat in instanta doi fosti directori, respectiv Cristinel Viorel Farcas si Ioan Tonoiu.…