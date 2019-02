Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta ca a trimis in judecata mai multe persoane pentru achizitii ilegale efectuate de spitalul Alexandru Obregia, printre care Elena Faur, șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui angajat al CFR pentru luare de mita in forma continuata si abuz in serviciu in forma continuata. Cel in cauza este suspectat ca, in calitate de sef tren Regionala Constanta, Statia Fetesti, a primit…

- Procurorii DIICOT Galati au dispus, vineri, trimiterea in judecata a inculpatilor: N. S. C., M. M., A. M. si B. M., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda calificata in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata,…

- Procurorii au pus in mișcare acțiunea penala fața de falsul chirurg italian, Matteo Politi,, el fiind acuzat de inșelaciune in forma continuata și simpla și de exercitarea fara drept a profesiei. Potrivit reprezentanților parchetului, italianul a practicat chirurgia in 2 cabinete, in perioada iulie-decembrie…

- Continua judecata in dosarul in care Daniel Lintes, fostul director general al companiei SOCEP, este acuzat de santaj in forma continuata. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Noul termen a fost stabilit pentru data de 26 februarie.Amintim ca Daniel Lintes a fost trimis in judecata de procurorii…

- La data de 14.01.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata inculpatilor: S. M., F. F., N. C. M., S. J. I., B. F., I. N. O. I., S. M. O, J. A. B., P. S. L., N. P. E., N. E. si S. G., pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ​PRUTEANU VASILE, la data faptei președinte al Consiliului județean Neamț, ​MITITELU CRISTINA, la data faptei director executiv al Direcției juridice…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului Lucian Duța, fost președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, pentru luare de mita in forma continuata.