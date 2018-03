DNA: Fostă judecătoare, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu şi fals Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Florita Bolos, la data faptelor judecator la Ineu, acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual in forma continuata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, Bolos a pronuntat, in perioada 2009 - 2011, 44 de hotarari judecatoresti prin care, in mod nelegal, s-a transferat in patrimoniul unei societati comerciale (reclamant) dreptul de proprietate asupra a 188 parcele de teren (232,25 ha), situate in extravilanul comunei aradene Zarand, care au facut obiectul judecatii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

