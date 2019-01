Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au trimis-o in judecata pe inculpata Vanessa Youness Amal, sub acuzatia de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit un milion de euro pentru a interveni langa un inalt demnitar in vederea aprobarii unor documente ce priveau licentele IT pentru…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatei YOUNESS AMAL VANESSA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. In rechizitoriul intocmit, procurorii au…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului VANTU SORIN OVIDIU, om de afaceri, in prezent aflat in stare de detentie, pentru savarsirea infractiunii de cumparare…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de cumparare de influenta, dupa ce i-ar fi dat fostului presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu 1.000.000 de euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ​VANTU SORIN OVIDIU, om de afaceri, in prezent aflat in stare de detenție, pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de…

- Acțiune a procurorilor DNA fața de un om de afaceri acuzat de cumparare de influența și evaziune fiscala."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BADEA PETRE, la…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BADEA PETRE, la data faptelor administrator al Aedificia Carpați S.A., pentru savarșirea a infracțiunilor de: – cumparare de influența, –…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: BADEA PETRE, la data faptelor administrator al Aedificia Carpati S.A., pentru savarsirea a infractiunilor de: cumparare de influenta,…