DNA a transmis, sambata, precizari legate de mandatele de interceptare si de dosarele in care sunt vizati magistrati, "avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privind suspiciunile care acrediteaza ideea ca milioane de romani ar fi fost interceptati, precum si cele potrivit carora 3.000 de magistrati ar fi fost cercetati in ultimii patru ani de catre DNA, respectiv ca jumatate dintre magistratii din Romania au avut ani de zile dosare prin care, probabil au fost influentati sa dea solutii stabilite in afara salii de judecata", potrivit News.ro. Potrivit DNA, din 1 ianuarie 2005…