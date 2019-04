DNA extinde urmarirea penala fata de trezorierul PSD, Mircea Draghici

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DNA. Potrivit unui comunicat de presa remis marti de DNA, infractiunile pentru care a fost pus sub urmarire penala sunt delapidare si utilizarea subventiilor de stat in alte scopuri decat cele pentru care au fost…

- Laura Codruta Kovesi s-a prezentat, luni dimineata, la o sectie de politie, aceasta fiind una dintre obligatiile impuse de Sectia Speciala in cadrul procedurii de control judiciar. Fosta sefa a DNA a reiterat ca nu poate comenta ceea ce se intampla, avand in vedere interdictia de a discuta…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-au intalnit din nou, miercuri, la Bruxelles. A fost a treia discutie a premierului cu Timmermans, in trei saptamani. Dupa intalnirea de azi, un purtator de cuvant al Comisiei a declarat pentru Ziare.com:…

- Euro creste si joi, comparativ cu moneda nationala, si se apropie din ce in ce mai mult de recordul din ianuarie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7640 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara. Amintim ca, in luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca depune plangere penala pe numele unei clinici dintr-un mall din Bucuresti. Motivul: desi clinica a fost inchisa de Directia de Sanatate Publica, face in continuare programari. Ministrul sustine ca va notifica si conducerea mall-ului, argumentand…

- Autoritatile au facut un apel la populatie sa nu mai sune la numarul unic de urgenta 112 pentru a reclama copaci cazuti, precizand ca liniile ar trebui sa fie folosite doar pentru urgente sau pentru situatii in care exista victime. Sute de apeluri au avut loc, incepand de vineri noaptea. "Sistemul…