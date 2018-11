Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GIMA STERE pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- Procurorii au acuzat ca, prin intermediul firmei Scala Real Estate Roman, in 2008, atunci cand a incheietat cu firma pagubita un contract de vanzare-cumparare privind vanzarea a doua parcele de teren din Timisoara, Scala ar fi efectuat tranzactia in numele firmei Iorom Trading. In decembrie 2008, reprezentantul…

- Proprietarul societatii Exclusiv Taxi din Alba Iulia, omul de afaceri Cornel Marcu, va fi cercetat in libertate de catre DIICOT Iasi, ca urmare a unei decizii pronuntate miercuri la Tribunalul Iasi. Acesta este cercetat, alaturi de alte 18 persoane, intr-un dosar de criminalitate organizata pentru evaziune…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat, de 32 de ani, din localitatea Corbu, judetul Constanta. Conform oamenilor legii, cel in cauza este cercetat pentru ca, in urma cu cateva seri, ar fi incercat sa lipseasca de libertate…

- Procurorii DIICOT au finalizat cercetarile intr-un dosar de trafic de droguri in care au fost cercetati mai multi tineri acuzati ca au infiintat o plantatie de canabis, considerata cea mai mare din Romania.

- Glumele nesarate il costa o avere pe actorul britanic Sacha Baron Cohen. Cunoscutul comediant, care l-a interpretat pe Borat, a fost dat in judecata de un politician pe care l-a umilit intr-o emisiune televizata.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor, in legatura cu activitati coordonate de fraudare a fondurilor europene: GALFALVY ZOLTAN, administrator al S.C. Hidroizolatii S.R.L.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de omor. Inculpatul este suspectat ca, la inceputul lunii iunie, ar fi batut un batran, de 82 de ani, din municipiul Medgidia. Conform anchetatorilor, inculpatul locuia in casa batranului…