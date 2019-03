Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, joi, trimiterea in judecata a unui dosar de frauda cu fonduri europene, cap de afiș pe lista inculpaților fiind europarlamentarul prahovean Laurețiu Rebega, fost președinte al CJ Prahova și unul dintre liderii partidului Pro Romania, formațiunea politica a…

- Constantin Morosan, la data faptelor primar al comunei Valea Moldovei din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, alaturi de sora sa, de frauda cu fonduri europene de peste un milion de lei. Potrivit unui comunicat…

- Impreuna cu fostul primar Gerhardt Daniel Tuchel sunt trimisi in judecata si fostul viceprimar Danut Petrica Radovei, precum si si fosta secretara a Consiliului Local, Narciza Mitrut. Gerhardt Daniel Tuchel a fost primar al municipiului Tecuci in perioada 2012-2016.

- Primarul localitatii Tanasoaia din judetul Vrancea, Romeo Vulpe, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru o frauda cu fonduri europene, se arata intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate, primarul…

- Procurorii DNA anunța ca au finalizat mai multe anchete privind frauda ca fonduri europene, fiind vizați mai mulți foști și actuali primari, precum și oameni de afaceri.DNA Galați l-a trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul primar al municipiului Tecuci, Gerhardt Țuchel, fiind…

- Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana, la Tribunalul UE din Luxemburg, incercand, pe o cale colaterala, sa obtina anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum in care este inculpat liderul PSD de catre procurorii DNA, informeaza ziare.com.