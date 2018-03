Stiri pe aceeasi tema

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Citește și: Exclus din PSD, viceprimarul Iașiului a primit o noua lovitura GREA: A fost DEMIS! 'A cazut in capcana'…

- Fosta judecatoare Florita Bolos de la Judecatoria Ineu a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice (2 fapte din care una in forma continuata) si fals intelectual…

- Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Florita Bolos, la data faptelor judecator la Ineu, acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual in forma continuata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, Bolos a…

- O angajata de la Agentia de Plati si Intervenție pentru Agricultura (APIA), a fost trimisa in judecata de catre DNA Timisoara, fiind acuzata de savarsirea mai multor infractiuni. In urma actiunilor sale aceasta a intrat in vizorul autoritatilor, fiind cercetata pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credința…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei femei pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ... The post Trimisa in judecata pentru ca a incasat milioane de lei de la APIA appeared first on Renasterea banateana .

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata la sase luni de inchisoare, scrie AFP.com. O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii DNA Timisoara, fiind acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual. Aceasta a fost condamnata in alte doua dosare de coruptie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data...

- O femeie de 40 de ani, din Focsani, care la finele lunii trecute a talharit o femeie, ce se afla intr-o statie de autobuz din centrul municipiului, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie…

- Dupa ce de curand a fost trimisa in judecata disciplinara pentru ordinele pe care le dadea la sedintele de lucru ale DNA, in care cerea “decaparea” premierului si dosare cat mai multe, Laura Kovesi (foto) are noi probleme. Sefa DNA risca sa fie trimisa in judecata intr-un nou dosar disciplinar, dupa…

- Ca urmare a finalizarii urmaririi penale si a activitatilor realizate de catre lucratorii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. , in baza delegarii procurorului competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- O avocata din Baroul Bucuresti a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta in care ea si un al inculpat ar fi primit peste 400.000 de euro. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz , Luminita-Cecilia Mazilu, avocat in cadrul Baroului București, a…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie, informeaza...

- Mihaiela Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata de colegii ei de la Ploiesti, fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Iorga a fost revocata din Directie, insa si-a reluat postul dupa o decizie a instantei. Iorga urmeaza sa fie suspendata din magistratura.

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Revenim cu informatii. agerpres.ro

- Mihaiela Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata de colegii ei de la Ploiesti, fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Iorga a fost revocata din Directie, insa si-a reluat postul dupa o decizie a instantei. Iorga urmeaza sa fie suspendata din magistratura.

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tanasescu, editor…

- Procurorii DNA Constanța au trimis in judecata, in stare de arest, 11 persoane, membrii unei familii care au constituit un grup infracțional organizat, specializat in șantaj, evaziune fiscala și inșelaciune. Membrii grupului racolau viitoarele victime de varsta a treia oferindu-le servicii de reparații…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul europarlamentar ar fi una dntre persoanele acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman de catre Liviu Dragnea, fapt pentru care liderul PSD este trimis în judecata.

- Postarea integrala a deputatului USR: Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observatie foarte interesanta. O reproduc aici partial. "Viorica Dancila - este propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru a Romaniei. Viorica Dancila - este euro-parlamentar, sefa grupului PSD in Parlamentul European.…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul.Potrivit unui comunicat al…

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- MAMA DENATURATA Cazul iesit din comun petrecut in luna iulie anul trecut in comuna Grivita, satul Trestiana, a fost „transat” de procurorii barladeni. Un copil de zece ani, elev in clasa a IV-a, care locuia la bunicii materni in satul Trestiana, comuna Grivita a ajuns in luna iulie la CPU Barlad batut…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Procurorii DNA i-au trimis, astazi, in judecata pe fostul președinte al Curții de Apel Constanța, Nicolae Stanciu, și pe omul de afaceri Vasile Costea, pentru savarșirea unor fapte de corupție. Judecatorul ar fi primit șpaga in obiecte de mobilier in valoare de aproape 15.000 de lei de la afaceristul…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului – Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, ...

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii, si pe Vasile Costea, administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a fostului președinte al Curții de Apel Constanța. Nicolae Stanciu este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a magistratului Nicolae…

- Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna) a fost…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna)…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Fostul primar din Cernavoda, Mariana Mircea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta, pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi atribuit, in mod preferential, contracte de achizitii unor firme.

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic_1966.html">trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani."Este un abuz. O suparare mare a procurorului de la Ploiești, pentru ca nu am vrut…

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. S.A. sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit procurorilor, in perioada aprilie – mai 2013, Ana Maria Patru ar fi pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de un milion de…

- Ana Maria Patru, fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Ploiesti intr-un nou dosar in care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor.

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA.

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA va trebui sa dea socoteala in fata judecatorilor pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014, o persoana a ramas fara o mana, la putin timp dupa ce a fost izbita violent de un tren in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara. Incidentul…

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Ana-Maria Patru a fost trimisa in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalare de bani, in dosarul in care este acuzata ca a cerut de la firma Siveco un milion de euro si a primit 600.000 de euro, sustinand ca va interveni la…

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA a fost trimisa in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce o persoana a fost lovita de tren in 2014 intr-o gara din judetul Hunedoara, fiindu-i amputata o mana. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…