DNA: Elan Schwartzenberg, trimis în judecată Iata comunicatul DNA: "In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 734/VIII/3 din 30 mai 2016 și nr. 398/VIII/3 din 1 aprilie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN (cu dubla cetațenie, domiciliat in Israel), arestat in lipsa, pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la dare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel , arestat in lipsa, pentru savarsirea infractiunii de…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații Electorale Permanente. Astfel, Ana Maria Patru a fost trimisa in judecata pentru spalare de bani și trafic de influența. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie mdash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, examinand actele de urmarire penala efectuate in dosarul nr. 370 P 2016 fata de inculpatii:1. Capatina Danut cercetat in stare de detinere, aflandu se in executarea unei pedepse…

- Elena Udrea și omul de afaceri Dan Andronic au fost trimiși in judecata de DNA, in dosarul Hidroelectrica. Elena Udrea este cercetata pentru trafic de influența, in timp ce fostul jurnalist a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: CAPATINA DANUT, aflat in stare de deținere, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Judetean de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea incadrarii juridice (in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de urmatorii inculpați…

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de…

- La termenul de miercuri de la Tribunalul Militar, primul in dosarul in care sunt cercetati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei, judecatorii au decis sa inainteze aceasta cauza Tribunalului Bucuresti, pentru a se discuta reunirea cu cealalta aflata deja pe rolul instantei civile.

- Constantin Suta, comisar sef in IPJ Giurgiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost intocmit un dosar penal dupa ce un tanar de 19 ani, din Giurgiu, a aruncat cu o substanta petroliera pe zidul unui imobil. ”Dosarul este la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu, se efectueaza cercetari.…

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- Procurorii DNA Ploiești l-au trimis in judecata pe un fost consilier personal al primarului Andrei Chiliman. Potrivit anchetatorilor, Robert Grigorescu a pretins 10 și 15% din valoarea contractelor in schimbul atribuirii acestora. Robert Grigorescu, fost consilier personal al primarului Sectorului 1…

- Potrivit unui comunicat al DNA, Robert Grigorescu este acuzat ca, in perioada februarie 2009-decembrie 2013, in calitatea detinuta, a pretins procentaje de 10% si 15% din valoarea unor contracte de lucrari si a primit, de la un om de afaceri (martor in cauza), suma totala de 1.397.497 lei."Banii…

- Soția barbatului caruia cei doi agresori i-au taiat gatul are o rana extrem de grava la omoplat, dar este conștienta. Femeia a fost audiata, insa nu poate da foarte multe detalii cu privire la atacul de vineri seara. Potrivit libertatea.ro, ea a reușit sa le zica anchetarorilor ca au fost atacați…

- "Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie, a lui Stefan Madalin Bucataru, ofiter de politie in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii…

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul orei 11.00 pe strada Umanitatii din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta.Din primele informatii un pieton a fost ranit. Politistii au deschis o ancheta. ...

- Zilele in care elevii isi permiteau sa lipseasca de la ore sau sa ascunda nota proasta de la test, vor deveni in curand o amintire. In toata aceasta ecuatie parintii sunt cei mai castigati. Totul datorita catalogului virtual care incet-incet isi face simtita prezenta in scolile romanesti. Acest sistem…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost ridicat de politisti si dus în Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de catre acesta împotriva sentintei Tribunalului Bucuresti prin care, în luna mai, a fost condamnat la doi…

- Fostul senator de Arad, Ovidiu Marian, a fost ridicat de politisti, vineri seara, si a fost incarcerat. Aradeanul a fost condamnat definitiv, in aceeasi zi, la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Practic, Curtea de Apel a respins apelul formulat de fostul parlamentar impotriva…

- Magistratii Tribunalului Constanta, Sectia a II a civila, au amanat din nou cauza pentru continuarea procedurii in cazul insolventei SC Yal Concept SRL. La termenul de astazi, instanta a decis amanarea pentru continuarea procedurii si depunerea documentelor in termen util. De asemenea, a fost stabilit…

- Parchetul General a inchis dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi , deschis in urma sesizarii DNA dupa ce acestea au aparut in presa. Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi, deschis in iunie 2017, atunci cand DNA a sesizat Parchetul General…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, in conformitate cu art. 20 din Legea 78/2000, au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra unor asupra unor bunuri mobile și imobile deținute de urmatorii inculpați, persoane fizice și juridice (firme):1.Inculpați…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei, in conformitate cu art. 20 din Legea 78 2000, au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra unor asupra unor bunuri mobile si imobile detinute de urmatorii inculpati, persoane fizice si juridice firme…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea cercetarilor, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 6 noiembrie 2017, a 16 inculpati, reprezentanti ai unor firme de servicii medicale…

- Politistii din Caras-Severin au perchezitionat sediul unei firme din Bocsa al carei administrator este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala. Jurnalistii de la Lugoj Info scriu ca pe langa descinderile facute la Bocsa au mai fost scotocite si sediile unor firme din Lugoj si respectiv Constanta.…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus, luni, emiterea unui mandat de aducere pe numele lui Dumitru Valcov, tatal lui Darius Valcov, pentru a fi audiat ca martor in dosarul privind contractile „cu dedicatie” pe care fostul ministru de Finante le-ar fi dat firmei Tehnologica Radion…

- Alegeri partiale in Deva si in 15 comune din tara Foto: Arhiva. În orasul Deva si în alte 15 comune din tara s-au desfasurat duminica, 6 noiembrie, alegeri partiale pentru functia de primar ramasa vacanta, iar în Mereni, judetul Constanta, alegatorii au fost chemati…

- Probleme grave pentru maicutele de la Manastirea Colilia din judetul Constanta, dupa ce hotii au dat atacul si au furat cele doua generatoare electrice cu ajutorul carora aveau energie electrica si se incalzeau.Manastirea a fost reabilitata cu ajutorul lui Gigi Becali. Incidentul a fost facut public…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat joi ca fostul europarlamentar Sebastian Bodu a dat in judecata societatea, iar acesta cere emiterea unei ordonante presedintiale impotriva Transelectrica, prin care sa se dispuna suspendarea unei hotarari a Adunarii Generale…

- Fostul lider al PDL a fost gasit nevinovat de magistratii Tribunalului Bucuresti, care au dat sentinta in prima instanța, in dosarul in care Vasile Blaga a fost judecat pentru trafic de influenta.

- Boc, dupa audierea in dosarul Vasile Blaga: "Niciodata, la numirea intr-o functie, nu s-a conditionat plata unei sume" Procurorii DNA au cerut, vineri, la ultimul termen din dosarul in care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta, condamnarea la inchisoare cu executare si interzicerea dreptului…

- Desfașurare impresionanta de forțe astazi, in fața Palatului de Justiție din Constanța. Mai multe echipe de mascați din cadrul Structurilor Asociate pentru Masuri de Securitate Speciale din...

- Fostul premier si, respectiv, fostul ministru democrat liberali au ajuns, in cursul diminetii de vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde a fost termen in dosarul privind ceea ce procurorii considera a fi finantarea nelegala a campaniei PDL de la prezidentialele din 2009. Prezenta lui Emil Boc, actualul…

- Emil Boc, fost premier, si Adriean Videanu, fost ministru, au ajuns, vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde vor fi audiati ca martori in dosarul in care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta, in legatura cu finantarea partidului din care facea parte. Cei doi nu au facut declaratii la…

- Un barbat a fost reținut dupa ce a batut un taximestrist și apoi i-a furat mașina. Agresorul, care fusese luat de taximetrist din Campina, a cerut sa fie dus in București. Pe șoseaua București-Ploiești, l-a snopit in bataie pe șofer care a reușit sa iasa din autoturism ca sa ceara ajutor. Intre timp,…

- Este nevoie de suma de 1,3 milioane de euro pentru renovarea sectiei Terapie-Intensiva Nou Nascuti din spitalul din Constanta. Mai multe asociatii umanitare au strans bani in urma campaniilor umanitare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toaderm a declarat, dupa audierea sefei DNA în cadrul Sectiei pentru procurori din CSM, întrebat daca se impune revocarea din functie a acesteia, ca nu pot fi luate acum niste decizii, urmând sa fie trase concluzii doar dupa ce va fi studiat…

- „La data de 21 iulie 2014, persoana mentionata in cererea dvs. (Dinu Pescariu - n.red.) a solicitat, in scris, sa fie primita in audienta de procurorul sef al D.N.A. pentru a discuta in legatura cu domeniul de activitate al institutiei pe care o conduce. Din nota de audienta a intalnirii…

- Azi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc o noua infatisare in dosarul Campusului Social Henri Coanda, cauza in care fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si…

- Președintele Klaus Iohannis participa la lansarea noului model Ford, impreuna cu premierul Mihai Tudose. Evenimentul va avea loc, joi, la Uzina Ford din Craiova. Lansarea noului model Ford EcoSport este programata sa inceapa joi, de la ora 10. Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale, Madalina…

- Petre Apostol Timp de trei zile (6-8 octombrie), la Centrul Sportiv „Apollo” din București s-au desfașurat probele unei noi ediții a Campionatelor Naționale de Gimnastica Ritmica, pentru junioare (13-15 ani) și senioare (peste 16 ani). Au participat gimnaste legitimate la 12 cluburi din tara: CSM Arad,…

- Catalina Ponor (30 ani) a revenit in Romania, marti, cu regretul de a fi ratat calificarea in finale la ultima editie de Campionat Mondial de Gimnastica la care a participat. "A fost dezamagitor pentru mine. Este normal, pentru ca la orice concurs mare la care as fi participat, orice as fi facut,…

- Judecatorii din Constanta au dispus transferul urmaririi penale desfasurata intr un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia de urmarire penala si criminalistica.In concret este vorba despre dosarul cu nr. 366 P 2017.Potrivit surselor noastre, dosarul…

- Locatarii unui bloc situat de bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta au ajuns la disperare din cauza unui vecin care si a facut un obicei din a colectiona fel de fel de obiecte adunate de la ghena de gunoi.In timp apartamentul de trei camere a devenit neincapator pentru gunoaiele aduse aici de…

- Lucia Rog, Lavinia Lefterache si Luciana Mera, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Termenul de azi este…

- Libertatea publica o serie de dezvaluiri menite sa explice problemele tehnice și financiare de la Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM S.A. Ministerul Transporturilor cunoaște situația, dar ține totul sub cheie. Demersul nostru este in slujba interesului public. De la Direcția Tehnica au…