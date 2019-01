DNA: Curtea de Conturi a făcut controale; nu sunt cuprinse în buget 'fonduri operative' Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a fost supusa, in mod periodic, controalelor Curtii de Conturi a Romaniei, ultimul dintre acestea fiind efectuat in perioada ianuarie - februarie 2018, se arata intr-un comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES.



"Cu referire la asa zisele 'fonduri operative' este de precizat faptul ca DNA nu are cuprinse in buget asemenea fonduri, ci (...) in bugetul DNA se regaseste un fond de 2.000.000 lei (...) pentru organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie. Precizam faptul ca din acest fond nu se fac niciun fel de cheltuieli… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

