- Serviciu de Informatii Externe vrea sa cumpere medicamente, printre care antidepresive, vaccin tetanic si extract de ginkgo biloba, valoarea estimata fara TVA fiind de peste 1,3 milioane de lei.

- Galatenii nu mai beneficiaza de caldura si apa calda in sistem centralizat, dupa ce producatorul Electrocentrale a oprit livarea de agent termic catre distribuitorul Calorgal ca urmare a inregistrarii unor datorii si a nerespectarii unor clauze contractuale, in timp ce se poarta inca negocieri privind…

- Locuitorii orașului Galati din apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare nu mai primesc caldura si apa calda incepand de vineri. Directorul Electrocentrale Galati, societatea care produce agentul termic, a declarat ca livrarea de agent termic catre distribuitorul Calorgal a fost…

- Directorul general Electrocentrale Galati (CET), Lucian Baltatescu, a anuntat ca s-a sistat furnizarea de agent termic in sistem centralizat, din cauza datoriilor pe care municipalitatea le inregistreaza catre producatorul de agent termic primar. ”Deoarece pana ieri (n.r. - 29 martie 2018) ora 24:00…

- Colterm anunța ca maine va intrerupe furnizarea apei calde si a incalzirii la PT 37, intre orele 8.00 și 13.00. In zona a aparut o defecțiune tehnica, iar in prima parte a zilei de maine, angajații Colterm urmeaza sa remedieze problema. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Caldura de la sfarsitul lunii februarie a facut ca plantatii intregi de peri si caisi sa inmugureasca. Pomii au fost pacaliti, spun agricultorii, iar mugurii au inceput sa infloreasca. Romania a fost lovita de un val de aer rece, polar, dar si de "freezing rain" in saptamana trecuta, iar dezastrul se…

- Sinistratii din blocul in care s-a produs duminica explozia care a distrus sase apartamente dintr-un bloc din Buzau traiesc in frig, ca afara, si fara lumina. Oamenii se plang ca cei de la gaze si Electrica au venit doar sa sisteze serviciile nu sa si repare defectiunile produse in urma deflagratiei.

- Dupa o perioada cu temperaturi mult sub media normala pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca valorile termice încep sa creasca, la Cluj.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 10 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și…

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, iar pe modele Dacia Duster a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster si Dacia Sandero, arata APIA intr-un comunicat transmis joi.

- Postul Paștelui a inceput pe 19 februarie, dar asta nu inseamna ca nu mai putem fi creative in bucatarie. Mai jos, o rețeta de post care suna pretențios, dar se prepara ușor și este și foarte ieftina. INGREDIENTE • 4 cartofi mari, • 50 g cascaval vegetal ras, • 50 g margarina, • sare, piper CUM SE…

- Calorgal SA Galati (firma care asigura distribuirea caldurii in sistem centralizat la Galati) atrage atentia ca desi a inaintat o comanda ferma de agent termic pentru 2018-2019, producatorul Electrocentrale SA nu a reactionat. In acelasi timp, Primaria continua campania de subventionare a montarii de…

- Telekom Romania va oferi clientilor, pentru nefunctionarea serviciilor mobile din data de 5 martie, reduceri la factura, credit suplimentar la cartela si alte beneficii suplimentare anuntat compania intr-un comunicat. Abonatii Telekom vor primi o reducere echivalenta unei zile de abonament…

- Temperaturile ridicate din ianuarie i-au ajutat pe craioveni sa plateasca facturi mai mici comparativ cu perioada similara din iarna trecuta, dar și fața de luna decembrie 2017. Reprezentanții asociațiilor de proprietari și ai firmelor de repartitoare spun ca valorile facturilor ...

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 5 martie - 18 martie.Astfel, în Transilvania, vremea se va încalzi accentuat în prima saptamâna a intervalului de prognoza, astfel încât media regionala…

- Mai mulți timișoreni care locuiesc in cartierul Lipovei raman, vineri, fara caldura și apa calda, dar și fara curent. Muncitorii Enel au programat lucrari la rețeaua de medie tensiune.

- Sa fim vizionari și sa privim cu incredere spre un viitor in care Timișoara va avea și metrou, și fantana muzicala, și parcari, și inele de circulație ca la Viena. Dar ce facem cand, in prezent, avem de rezolvat chestiuni mai din viața de zi cu zi, cum ar fi... apa calda și caldura? Societatea de termoficare…

- O avarie produsa la CET Midia a lasat orașul Navodari fara caldura și apa calda exact in plin cod portocaliu de ger. Municipiul Constanța este afectat și el de problemele ivite la rețeaua...

- Au trecut noua zile dupa carnagiul intr-un liceu din Florida. Guvernatorul republican Rick Scott s-a pronuntat pentru o hotarare ca 21 de ani sa fie varsta legala pentru a cumpara o arma, dar a fost imediat combatut de National Rifle Association (NRA), cel mai mare lobbyst american pentru arme.

- Orasul New York a inregistrat miercuri un record de caldura pentru luna februarie, cu o temperatura de peste 24 de grade Celsius, ce a fost masurata la inceputul dupa-amiezii in Central Park, a anuntat un meteorolog de la National Weather Service, citat de AFP.

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- IRIS, unul dintre cele mai iubite trupe de rock din Romania, vine pe 17 martie in Brașov, la Centrul Cultural Reduta, pentru un concert ca in zilele bune Poți asculta cele mai mari hituri ale trupei tale preferate, precum ”Strada ta”, ”Somn bizar”, ”Sa nu crezi nimic”, ”Baby”, ”Casino”, dar și „Manifest”,…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Sunt datorii istorice uriașe, dar trecem iarna cu bine. Cel puțin din punct de vedere al caldurii și al apei calde. Asta spune primarul Nicolae Robu, care admite ca municipalitatea are inca de achitat destule restanțe. Dar o va scoate la capat.

- Thermoenergy Group SA anunta ca se va intrerupe furnizarea cadurii si a apei calde pentru un numar de 2 350 de apartamente situate in zona centrala si de nord a municipiului, arondate urmatoarelor puncte termice: PT 40, 41, 43, 44, 45, 58, 59, 61,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Problemele financiare cu care se confrunta furnizorul de caldura și apa calda a sucevenilor racordați la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Suceava sunt rezolvate temporar, in urma deblocarii parțiale a acordarii de certificate verzi de catre ANRE, dar și a unor plați facute de ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru achizitia de medicamente, in valoare estimata fara TVA de 2.395.660 de lei.Potrivit anuntului de participare, va fi incheiat un acord cadru cu un singur agent economic, pe o durata…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. "Ramanem…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 1 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018: Loto 6/49 37 34 …

- RAJA S.A. a comunicat in data de 1.02.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 33 si 35. In consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in zona: Faleza Nord."Pana la remedierea avariei de catre…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 1.02.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 59, 73, 74, 75, 76, 125, 126, 127. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia…

- Licitatia pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare menajera a Sucevei, pentru urmatorii 12 ani, are loc astazi. Termenul limita de depunere a ofertelor a fost ora 10.00, patru firme, din care doua din Suceava, inscriindu-se in competitie.Cei patru competitori pentru contractul de 18 ...

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 31.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 188, 189, 195. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice…

- Miercuri, 31 ianuarie, Aquatim va efectua reparatii la o conducta de apa potabila, iar Colterm este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde de consum și a incalzirii. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul, Slavici, Valiug și Polona, intervalul orar fiind 9 – 17. „Avertizam consumatorii…

- Locuitorii cartierului sucevean Burdujeni nu au mai beneficiat ieri de caldura și apa calda, in sistemul centralizat, din cauza unei avarii pe magistrala de termoficare DN 500.„Fisurarea conductei magistralei nu s-a produs astazi, ci sambata seara, dar intervenția a fost programata pentru ...

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 30.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 38. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in zona:…

- Cazul Romaniei este celebru in tot BMW Group, fiind tara in care 9 din 10 masini noi BMW vandute sunt echipate cu tractiune integrala xDrive, desi conditiile rutiere si de clima nu impun neaparat asa ceva, a spus seful BMW Group Romania, Wolfgang Schulz, intr-o discutie cu presa. Potrivit acestuia,…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta…

- Veolia Energie Prahova anunța intervenția pentru eliminarea unei avarii la rețeaua primara de termoficare in perimetrul cartierelor Republicii și Andrei Mureșanu, pentru ziua de 29 Ianuarie 2018. Astfel, in cursul acestei zile, furnizarea cu agent termic va fi intrerupta in intervalul orar 8.00 - 17.30,…

- RAJA S.A. a comunicat in data de 23.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 14. In consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice in zona: Hotel BTT.Pana la remedierea avariei de…

- Mai multi locatari ai unui bloc din centrul Craiovei se plang de faptul ca au mai tot timpul probleme cu apa calda. Cei in cauza trebuie sa aștepte chiar și o jumatate de ora pentru a curge apa calda la ...

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Enel a comunicat in data de 16.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 52.In consecinta, in lipsa curentului electric s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul Str Tulcei, Soveja, Zmeurei, Bd Tomis.Pana…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Peste 600 de familii din Craiova s-au trezit fara apa calda si caldura in mijlocul iernii din cauza datoriilor pe care le-au acumulat de-a lungul timpului. Societatea de Termoficare a luat aceasta decizie din cauza ca oamenii au de achitat creante de peste 9 milionae de lei.

- Utilizatorii YouTube doresc sa vada povesti care reflecta experientele lor zilnice si care abordeaza probleme importante pentru comunitatile lor si din ce in ce mai multi se indreapta catre videoclipuri pentru a vedea produsele inainte de a le cumpara. Afacerile online pot sa valorifice acest trend…

- Aproximativ 450 de elevi si prescolari care participa la activitatile didactice vor beneficia de o masa calda sau un pachet alimentar în limita a sapte lei pe zi pentru fiecare copil, informeaza un comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Inspectoratul Scolar al Judetului (ISJ) Arad. Potrivit…

- O avarie produsa in curtea Thermoenergy a lasat cateva zone fara apa calda și caldura. Joi dimineața, mai mulți consumatori din sistemul centralizat de furnizare a agentului termic ne-au semnalat lipsa apei calde și a caldurii. Narcisa Antoneac, purtator de cuvant la Thermoenergy Group SA a declarat…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 5.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 247. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice…

- Nici bine nu am intrat in noul an, Dani Otil s-a decis sa isi deschida o noua afacere, un “business cu trandafiri“. Prezentatorul de la Neata crede ca e o afacere profitabila, si mai mult decat atat, cei care vor sa cumpere de la el, trebuie sa respecte conditiile impuse.

- Majorarea aprobata de Consiliul Local este de 2,88 lei pe gigacalorie. Totusi, 57% din pretul de cost al energiei termice este in continuare subventionat de la bugetul orasului. In plus, municipalitatea mai plateste si 2,5 milioane de lei pe luna pentru acoperirea pierderilor din retea.