- Radu Ioan Hristovici, la data faptelor functionar in cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- In completarea comunicatului nr. 302 din 04 aprilie 2019, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului I.S.I., la data faptelor comisar in cadrul Penitenciarului Tulcea, sub…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ARDELEAN SORIN – TEODOREL, subcomisar de poliție in cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, sub aspectul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 03 aprilie 2019, a inculpatului IONELE SILVIU IOAN, comisar in cadrul Penitenciarului Tulcea, sub aspectul savarșirii…

- Adriana Lorena Birleanu, seful Centrului Medical Judetean (CMJ) Suceava, subordonat Directiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzata, printre altele, de luare de mita si trafic…