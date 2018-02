Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a clasat pe 9 ianuarie dosarul lui Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov, deschis anul trecut in baza unui denunt facut din puscarie de fostul primar al localitatii Jilava, Adrian Mladin, scrie Sursazilei.

- Inca o clasare marca DNA! Mai exact, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Motivul?- Dupa ce l-au inculpat pe Marian Petrache, procurorii DNA s-au trezit ca nu exista…

- Inca o clasare marca DNA! Mai exact, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Motivul?- Dupa ce l-au inculpat pe Marian Petrache, procurorii DNA s-au trezit ca nu exista…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- La Tribunalul București are loc, astazi, un nou termen in care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este acuzat pentru luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, si constituire a unui grup infractional organizat.

- Acuze grave la adresa fostului ministru al Tineretului și Sportului, Marius Dunca! Acesta a fost acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției, informeaza Bugetul.ro.Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut lumina in acest caz, in care fostul șef al Tineretului și Sportului…

- "Dosarul este in faza de urmarire penala. Urmeaza sa se audieze martori si sa se aduca la dosar alte probe, sa se faca o expertiza medicala obligatorie pentru a se vedea daca el a avut discernamant in momentul savarsirii faptei. Nu am apucat sa vad ce argumente are", a declarat Sorin Vieru, avocatul…

- Judecatorii Tribunalului Militar Iasi l-au achitat pe col. Ioan Nitica, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt. Acesta a fost judecat pentru omisiunea sesizarii in cazul unui incident in timpul actiunii de stingere a unui incendiu la Tirgu Neamt.…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Judecatorii care examineaza dosarul fostului președinte Viktor Ianukovici, acuzat de tradare inalta, a anunțat o pauza pina la 25 ianuarie. Miine magistrații se vor intruni la ora 10:00. Judecatoria sectorului Obolonski de la Kiev a aminat pentru ziua de 25 ianuarie ședința in dosarul ex-președintelui…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Verdict final al magistratilor Curtii de Apel Craiova in dosarul de santaj in care a fost inculpat afaceristul Gabriel Constantin Sulugiu, din Targu Jiu, impreuna cu un apropiat al sau, Pompiliu Sabin Daha, victima celor doi f...

- Chiril Lucinschi, acuzat in dosarul fraudei bancare, a fost internat, cu o zi inainte de o noua sedinta de judecata in cazul sau.Fostul deputat liberal-democrat s-a simtit rau marti, iar in urma unor investigatii medicale a ajuns pe patul de spital.

- „Am facut o analiza la domnul profesor Lucan si dupa cateva luni am fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului si s-a constatat ca era o foarte buna compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferential. Domnul ex-ministru ar trebui sa aiba si probe,…

- Fostul profesor de religie Ion Laurentiu Bacoi si-a aflat joi seara pedeapsa finala pe care au decis-o judecatorii in cazul sau, sentinta nefiind una care sa il trimita in spatele gratiilor. Chiar daca in urma cu aproape...

- Directia Nationala Anticoruptie a facut public, marti, un comunicat de presa in care ofera explicatii cu privire la dosarul trimis in judecata in care au fost inculpati un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire…

- Directia Nationala Anticoruptie a relateaza intr-un comunicat de presa acuzațiile și starea de fapt reținute in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire de…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi la sediul DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz a decis ca audierea acestora sa fie reprogramata.

- Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere a urmaririi penale pentru toate persoanele care l-au acuzat pe acesta.

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, primeste o noua lovitura din partea procurorilor anticoruptie! In mare secret, DNA l-a pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Potrivit Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Pentru…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Anul 2017 s-a incheiat cu 130 de achitari din partea celor de la DNA. Printre aceste achitari se afla dosarul Liei Olguta Vasilescu, Adrian Videanu si Radu Pricop. De asemenea, si Vasile Blaga a scapat de dosarul in care era acuzat de luare de mita. Un alt dosar celebru este cel al afaceristului…

- DNA primește o lovitura neașteptata la finalul anului 2017. Nelu Iordache, omul de afaceri acuzat de acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, a fost achitat.

- Tribunalul Constanta va redeschide, pe data de 30 ianuarie 2018, dosarul in care Daniel Lintes, fost director general al companiei SOCEP, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. In cauza, Daniel Lintes este acuzat de santaj in forma continuata…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Avocata Melinda Ordog, sotia judecatorului Lorand Andras Ordog implicat in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, a fost trimisa in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita. In ianuarie 2015, Lorand Andras Ordog (judecator la Tribunalul Covasna)…

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul ca s-au distrus probe in legatura cu organizarea Revoluției.

- Dumitru Nicolae Burduja, fost politist in cadrul Postului de Politie din localitatea Filipesti de Padure, a fost condamnat de la inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie. Burduja a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni. Sentinta a fost data vineri, 15 decembrie, de Tribunalul Prahova…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Continua audierile in dosarul Tel Drum! Petre Pitiș, directorul firmei TelDrum, a ajuns luni dimineața la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori, informeaza B1 TV.Pitiș este acuzat in dosarul ”TelDrum” de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma continuata.…

- Un deputat PSD este cercetat penal dupa ce ar fi lovit doi protestatari #Rezist, miercuri seara.Ioan Terea a fost acuzat de doi manifestanti ca a dat cu masina peste ei când a vrut sa plece, miercuri seara, de la Parlament. Social-democratul a sustinut, însa, ca nu a fost…

- In imediata vecinatate a Bucureștiului, la Magurele, autoritațile vor sa construiasca Parcul Științific Magurele sau Magurele Science Park, o platforma pe care se urmarește sa fie reuniți producatori de inalta tehnologie. Un Centrul de Excelența in Cercetare, Diagnosticare și Tratament pentru Sanatate,…

- Autoritatile vor investi 70 de milioane de euro intr-un parc stiintific ce urmeaza sa fie construit langa Laserul de la Magurele. Studiul de fezabilitate urmeaza sa fie finalizat pana in 2019, potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean (CJ) Ilfov. „Dezvoltarea Parcului Stiintific de ultima generatie,…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- DNA Cluj a fost somat de un judecator de la Tribunalul Cluj sa refaca dosarul penal care il privește pe directorul Aeroportului Internațional Cluj Napoca, David Ciceo (foto). Raspunsul celor de la DNA Cluj , in cateva cuvinte s-ar traduce prin expresia ”noi suntem mai tari și noi decidem”. Procurorii…

- Un dosar greu, mediatizat prima data in toamna lui 2016, ajunge in instanța. Este vorba despre ancheta derulata de procurorii prahoveni privind licitații pentru exploatari forestiere din județ ( VEZI DETALII ), in care cap de afiș este un afacerist din Comarnic. Vlad Constantin, zis Șomeru', este cunoscut…

- COMUNICAT Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 noiembrie 2017, a inculpatului CERCEL NINEL, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, cu privire…