DNA cere Tribunalului interzicerea initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a Tel Drum

- Procurorii DNA cer Tribunalului București sa ia, pentru o durata de 60 de zile, masura preventiva a interzicerii procedurii de dizolvare sau lichidare a SC Tel Drum S.A. ori, dupa caz, sa decida suspendarea acestor proceduri in situația in care acestea au fost deja inițiate.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis in judecata directorii și societatea Tel Drum, pentru fapte de fals. Asfel vor fi judecați Petre Pitiș și Mircea Vișan, reprezentanți ai societații Tel Drum, pentru folosire sau prezentare cu rea-credința…

- Modificare majora la Tel Drum! Firma a inscris la Registrul Comerțului numele actionarilor sai, dupa ce, pana de curand, firma era deținuta prin acțiuni la purtator, și in spatiul public circulau acuzații ca firma aparține șefului PSD, Liviu Dragnea.Potrivit noilor date de la ONRC obtinute…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa ANRP, critica extrem de dur afirmațiile procurorului DNA, Alexandra Lancrajan, cea care se ocupa de dosarul Tel Drum. Mocanu susține ca Lancrajan nu cunoaște Codurile Penale actuale și arata ca de aceea nu este bine sa aduci puțoi la DNA. Citește și: Funeraliile regelui…

- Fostul prefect al județului Teleorman Teodor Nițulescu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție. Acesta a fost audiat și in urma cu o saptamana.Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca acesta este audiat de anchetatori in dosarul "Tel Drum". Scandal imens in Parlament!…

- Fostul prefect al județului Teleorman Teodor Nițulescu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție, pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Surse judiciare afirma ca el este denuntator in dosarul „Tel Drum”. Acesta s-a prezentat pentru a dat mai multe detalii in acest caz.

- Liviu Dragnea a contestat, saptamana trecuta, sechestrul dispus de DNA in dosarul Tel Drum, in valoare de aproximativ 27 milioane euro, presedintele PSD invocand faptul ca nu s-a constituit nicio parte vatamata in cauza. Aparatorii sai au expus, miercuri, in fata instantei de la Inalta Curte de Casatie…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Direcția Naționala Anticorupție in dosarul Tel Drum, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. ...

- Jurnalista Sorina Matei a afirmat intr-un intervenție telefonica in cadrul emisiunii "Dosar de Politician", B1 Tv, ca din interiorul SRI se trimit semnale catre ea prin care i se cere sa renunțe in a mai scrie cu dezvaluiri despre procurorul Alexandra Carmen Lancranjan, magistratul care il ancheteaza…

- "Cred ca (Liviu Dragnea - n.r.) trebuie sa demisioneze. Trebuia nici sa se nu ajunga acolo. Acest tip de circ cu victimizari nu fac bine. Iti pui mainile in cap si te gandesti ce se intampla acolo. Va dati seama ce intrebari interesante primesc de la alti sefi de stat. Lumea nu intelege cum s-a putut…

- „In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor identificate pana in prezent, dupa cum urmeaza: Un teren situat in municipiul Turnu Magurele judetul Teleorman, cu suprafata de 2.913 mp si constructie aferenta acestuia, un apartament situat…

- Liviu Dragnea a fost anuntat de procurori ca i se pune sechestru pe avere in dosarul "Tel Drum". Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare…

- Protagoniștii celui mai mare scandal de corupție al momentului, dosarul TelDrum, revin marti in fața procurorilor Anticorupție. Foști și actuali șefi de companie din Alexandria sunt asteptaţi, împreună cu avocaţii lor, pentru noi proceduri judiciare. Intre cei chemaţi…

- Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltarii Regionale de pe vremea contractelor Tel Drum, pe fonduri europene, din 2009-2011, investigate de OLAF si DNA, spune ca nici nu-l cunostea pe presedintele de atunci al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea, la vremea respectiva.

- Iohannis, despre noul dosar ce-l vizeaza pe Dragnea: Persoanele condamnate sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- " Nu am denuntat pe nimeni, nici pe Liviu Dragnea. In 2014 se zvonea pe la colturi ca as fi facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea la OLAF. Se credea ca daca sunt in conflict cu el il pot denunta. Este eronat. Eu am scris la OLAF intreband daca e vreun document trimis in Romania la care…

- România a accepat sa plateasca paguba din dosarul în care este cercetat și Liviu Dragnea pentru o frauda de 21 de milioane de euro din fonduri europene. În 2016, Comisia Europeana, la sesizarea OLAF (Oficiul European Antifrauda), a cerut Romaniei…

- Comisia Europeana (CE) confirma faptul ca a cerut in 2016 autoritaților romane sa aplice corecții financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda (OLAF) in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corecții. Informatia a fost furnizata decun purtator…

- Comisia Europeana a cerut, in anul 2016, autoritatilor romane sa aplice corectii financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda OLAF, in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corectii – a declarat, pentru HotNews, un ...

- Comisia Europeana a cerut, in anul 2016, autoritatilor romane sa aplice corectii financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda OLAF, in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corectii - a declarat, pentru HotNews, un purtator de cuvant al

