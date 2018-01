Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Deputatul Roberta Anastase s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiata de procurori intr-un dosar de coruptie. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri definitiv ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, sa fie plasat in arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia DIICOT si a desfiintat o decizie a Tribunalului…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier. (continua)…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizând ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc la sfârsitul acestei luni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). AGERPRES/(AS - editor: Madalina Cochinescu Verman, editor online: Anda Badea)

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Australianul Nick Kyrgios, cap de serie nr.3, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului ATP de la Brisbane, dotat cu premii în valoare de 468.910 dolari, dupa ce a dispus în trei seturi, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-2, de compatriotul sau Matthew Ebden. Într-o alta…

- O fata de 19 ani a fost grav accidentata joi seara pe centura Capitalei, in zona Afumati, fiind acrosata de un autoturism in timp ce mergea neregulamentar pe sosea, a anuntat Biroul de presa al IPJ Ilfov. Din primele date victima are o fractura de bazin si a fost transportata la spital.…

- Gheorghe Dimitrescu a fost numit consul general - sef al Consulatului General al Romaniei la Bonn, Germania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Totodata, Executivul a decis rechemarea lui Mihai Botorog din calitatea de consul…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. Potrivit…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis in judecata directorii și societatea Tel Drum, pentru fapte de fals. Asfel vor fi judecați Petre Pitiș și Mircea Vișan, reprezentanți ai societații Tel Drum, pentru folosire sau prezentare cu rea-credința…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca "fiecare minister se constituie ce parte vrea", întrebat la Parlament despre faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila în dosarul "Tel…

- Proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2018 a fost adoptat vineri de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului au votat 255 de parlamentari, iar 90 au fost impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)

- Final de proces in dosarul in care Fondul Proprietatea SA solicita anularea hotararii nr. 8 06.10.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AGEA societatii Nationale Nuclearelectrica SA. Judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti au respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.…

- Comisia parlamentara speciala pentru controlul activitații Serviciului de Informații Externe a avizat favorabil, marți, bugetul SIE pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Avizul a fost dat cu unanimitate de voturi. Conform propunerii, anul viitor, SIE urmeaza sa aiba un buget…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la București, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul…

- Francezul Alexis Pinturault a terminat invingator sambata in slalomul uriaș de la Val d'Isere (Franța), reușind a 20-a sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin. Pinturault, care s-a impus deja în aceasta proba în sezonul trecut, a fost înregistrat în 1 min 51 sec…

- Procurorii DNA au dispus urmarirea penala fața de primarul municipiului Constanța, Decebal Fagadau, la data faptei viceprimar, și fața de fostul edil Radu Mazare, in legatura cu autorizarea privind construirea unui imobil in zona centrala a stațiunii Mamaia cu destinație cazare și alimentație publica.…

- Deputatul PSD de Caraș-Severin Ion Mocioalca s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat intr-un dosar de corupție. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca acesta ar putea fi audiat în dosarul Tel Drum. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Palatul Parlamentului va fi iluminat vineri seara in culorile tricolorului pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. "Pentru a marca Ziua Naționala a României, Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile tricolorului, vineri, 1 decembrie, începând…

- Comisia de buget a Senatului a acordat miercuri, cu 6 voturi pentru și 2 abțineri, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal. Potrivit unui amendament adoptat de Comisie, firmele cu un capital social de minim…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va participa in perioada 2-5 decembrie, alaturi de alți patriarhi și intaistatatori, la aniversarea a 100 de ani de la restaurarea patriarhatului Bisericii Ruse, a informat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Banescu a…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera ca fiind "de…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul "Tel Drum", a anunțat, marți, DNA. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului…

- Circulația feroviara este blocata, luni dimineața, pe Secțiunea de cale ferata 802, din cauza unui tren care a deraiat la kilometrul 12+780, pe ruta Calarași - Ciulnița, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. 4178797 Potrivit sursei citate, în acest…

- Din spatele gratiilor, un fost sef al Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale – actualul CNAIR- afla ca anchetatorii anticoruptie au formulat alte acuzatii pe numele sau. Dorin Gavril Debucean va ajunge din nou in instanta, mai exact in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti, dupa ce procurorii…

- Fostul director al CNADNR Dorin Gavril Debuceanu a fost trimis in judecata marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave, informeaza DNA. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referindu-se la dosarul de la DNA, ca respinge categoric toate acuzațiile. "Astazi am fost la DNA sa mi iau în primire al treilea dosar. Nu pot sa intru foarte mult în detalii (...) Resping categoric toate acuzațiile.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit luni din sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost audiat, in aplauzele susținatorilor și ale membrilor PSD. Dragnea nu a dat declarații jurnaliștilor. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD a fost citat în…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat marți ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus pachetului fiscal pe care urmeaza sa il adopte Guvernul. Întrebat, la Palatul Parlamentului, daca Tudose s-a opus luni pachetului fiscal și i-a comunicat ca nu mai vrea sa îl promoveze,…

- Guvernul ar putea amana și luni ședința extraordinara in cadrul careia ar fi urmat sa aprobe o serie de masuri fiscal-bugetare, au precizat surse guvernamentale. Inițial, aceasta ședința a fost programata vineri, dar a fost amânata pentru luni. AGERPRES/ (AS…

- Consiliul Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, facute la un post de televiziune, sunt de natura sa afecteze independența, prestigiul și credibilitatea sistemului judiciar in ansamblu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Potrivit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a primit, duminica, la Singapore, trofeul de lider mondial in clasamentul WTA la finalul sezonului 2017, prezentat de Dubai Duty Free. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Gabriela Badea)

- Romania a retrogradat din Grupa I a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, sambata, dupa ce perechea Dudi Sela/Jonathan Erlich a dispus de cuplul Vasile Antonescu/Bogdan Borza, cu 6-3, 6-4, 7-6 (4), iar echipa de tenis a Israelului conduce formația Romaniei cu scorul de 3-0, la Ramat Hasharon, in meci…

- Deputatul Dan Barna este noul președinte al Uniunii Salvați Romania (USR), ales in cadrul congresului extraordinar al partidului desfașurat sambata la Poiana Brașov. Dan Barna a obținut 127 de voturi din cele 191 exprimate, iar contracandidatul sau, Vlad Alexandrescu, 50 de voturi.…