- Inalta Curte de Casatie si Justitie va judeca, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Conform site-ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat pe 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag,…

- SCM Craiova ramane cu 2 puncte in Grupa A a Cupei EHF, dupa ce a pierdut cu 28-26 partida din deplasare cu Kuban Krasnodar (Rusia), din cadrul etapei a 3-a. Partida retur va avea loc in weekend-ul urmator in Romania. Craiova a fost in carti pentru a castiga aceast joc mai bine de 50 de minute.…

- „Directiile de actiune identificate in calendarul de masuri vizeaza: modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea…

- Dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, interimar la Palatul Victoria va fi Paul Stanescu, dupa ce premierul a spus foarte clar ca nu va asigura interimatul. Acesta este vicepremier și unul dintre cei mai influenți lideri din teritoriu ai partidului, atât în județul…

- Dupa demisia lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului, premier interimar este propus ministrul Dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, Paul Stanescu. Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii in guvernul Tudose, are 60 de ani, este absolvent al Facultatii de Agronomie din…

- In asteptarea interimatului la guvern... Este posibil ca interimatul la conducerea Guvernului sa fie asigurat de ministrul dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, fiind singurul vicepremier care nu si-a dat demisia. Fostul prim-ministru, Mihai Tudose, a spus, luni seara, ca programul…

- Vicepremierul și ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, ar urma sa preia conducerea interimara a Guvernului, conform celor mai recente informații. Cine este Paul Stanescu. În vârsta de 60 de ani, Stanescu a absolvit în 1982 Facultatea de Agronomie de la Craiova si pâna…

- ”Cred in continuare ca Liviu Dragnea are prima șansa. Sigur ca, daca-i vom intreba, vor spune ca nu exista niciun fel de conflict și ca aceasta colaborare intre Guvern și partid merge struna. Sunt multe semnale ca lucrurile nu stau deloc așa. Vom avea un Comitet Executiv saptamana viitoare așa cum…

- Florin Iordache a transmis joi ministrului de Externe, Teodor Melescanu, textul tradus al celor trei legi privind domeniul Justitiei care au fost adoptate recent in Parlament, precum si un rezumat cu amendamentele depuse la pachetul de legi, au declarat surse parlamentare pentru Mediafax.

- Elevii Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu" Iasi s-au alaturat proiectului „Bucurie in familie – pizza pentru fapte bune" initiat de Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor, proiect prin care sunt sprijinite 147 de familii cu 7 sau mai multi copii din judetele…

- Procurorii DNA Craiova l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe deputatul PNL Mihai Voicu, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, dosarul fiind inaintat spre solutionare Instantei supreme.

- Proiect de modificare a legislatiei ce vizeaza violenta in scoli Foto: Arhiva Un proiect de modificare a legislatiei ce vizeaza violenta în scoala ar putea fi prezentat pâna la sfârsitul acestui an - spune ministrul educatiei - în contextul incidentelor din ultima perioada. Cel…

- Referitor la construirea salii polivalente cu 16.000 de locuri in județul Timiș, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, Paul Stanescu, a facut cateva declarații echidistante. Astfel, la Compania Naționala de Investiții (CNI), entitate subordonata ministerului…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a intentat un dosar penal pe 15 noiembrie curent in care sunt vizați președintele Igor Dodon și lidera socialiștilor, Zinaida Greceanii, pentru contractul incheiat in anul 2008 de import al energiei electrice in R. Moldova…

- Ședința de urgența la sediul central al PSD, dupa conflictul Firea-Tudose. Liderul PSD Liviu Dragnea vorbește cu liderii județeni mai apropiați despre criza din interiorul partidului, care, paradoxal, a aparut la șase luni de la impunerea lui Mihai Tudose la Palatul Victoria. Și fostul premier, Sorin…

- "Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv", au precizat surse citate de Mediafax. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele…

- ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele care…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Guvernul a alocat, din bugetul pentru anul viitor, 30 de miliarde de lei pentru partea a doua a Programului National de Dezvoltare Locala, a declarat, sambata, la Bistrita, vicepremierul Paul Stanescu

- Deputatul Bogdan Hutuca l a intrebat pe vicepremierul Paul Stanescu, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, care este "stadiul de finalizare a proiectelor depuse pe exercitiul financiar 2007 2013, care vizeaza municipiul Constanta".Prin intermediul intrebarii,…

- Ritmul global al reformelor din domeniul justiției a stagnat in 2017, ceea ce a dus la incetinirea punerii in aplicare a recomandarilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, in raportul din ianuarie 2017, au fost considerate inchise, precizeaza un comunicat al Comisiei Europene emis…

- Dupa aproape trei ani de la preluarea Cazinoului de catre Ministerul Dezvoltarii via Compania Nationala de Investitii, nici pana astazi nu s au inceput lucrarile de reabilitare a acestuia. Senatorul USR de Constanta Ramona Dinu i a solicitat vicepremierului Paul Stanescu sa raspunda la cateva intrebari…

- "Este important ca implementarea proiectelor aferente Programelor Operaționale sa inceapa cat mai curand, iata de ce am accelerat ritmul de lansare a apelurilor de proiecte. Mai multe locuri de munca, in special pentru tineri, imbunatațirea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii, respectarea…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil in centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD. Reuniunea, programata de aproape o luna, survine intr-un context mai tensionat pentru PSD, in conditiile in care, in ultima perioada,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea efectueaza, joi, percheziții in doua județe și municipiul București, intr-un dosar ce vizeaza savarșirea unor infracțiuni de corupție. "În cursul zilei de astazi, 16 noiembrie 2017, pe baza autorizațiilor emise de catre…

- Procurorii DNA de la Ploiești inceput urmarirea penala fața Mihaiela Iorga Moraru, in prezent procuror in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale). Procurorii anticorupție susțin ca, in condițiile in care…

- Terenul pe care urmeaza sa fie plantați stejari, in cadrul Parcului Memoriei Naționale – Marașești – RoMandria, este pregatit in aceste zile pentru ca sambata, 18 noiembrie, acțiunea sa se desfașoare in cele mai bune condiții. Sambata trecuta, tractoare de mare putere au intors pamantul cu plugurile,…

- Amical pe Cluj-Arena. Nationala de fotbal feminin vs. diplomați romani și straini FOTO Cluj Arena a gazduit un meci amical jucat de echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei in compania unei echipe de diplomați romani și straini. Scopul acestei inedite confruntari sportive a fost acela de a promova…

- Comisia parlamentara speciala privind domeniul justiției urmeaza sa definitiveze saptamâna viitoare textele referitoare la Codul penal, inclusiv abuzul în serviciu, caz în care sunt doua variante - una fiind cu un prag minimal, iar alta de redefinire a infracțiunii, a declarat președintele…

- Romania – Turcia la Cluj: Cum arata noul echipament al ”tricolorilor” | FOTO Naționala Romaniei va evolua intr-un echipament nou la meciul cu Turcia. Testul cu selecționata ”Semilunei” este programat joi, de la ora 20:15, pe stadionul lui CFR Cluj. Echipamentul de acasa va fi complet galben, la…

- Finalul lunii octombrie a insemnat, pentru elevii Liceului cu Program Spotiv din Alba Iulia, derularea mai multor activitați, desfașurate in cadrul saptamanii „Școala altfel.” Inca din prima zi, elevii mai multor clase din ciclul gimnazial, au pornit intr-o aventura dedicata descoperirii și cunoașterii…

- ♦ Noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro cu TVA in Franta, cea mai mare piata a Dacia, iar cea mai scumpa versiune va ajunge la peste 22.000 de euro, marcand un nou pas in istoria Dacia, brand care s-a relansat prin celebrul proiect al masinii de 5.000 de euro. Segmentul…

- Denis Alibec nu se mai bucura de increderea lui Gigi Becali dupa ce a bifat inca un meci slab, contra celor de la Concordia Chiajna. "Alibec? Nu ii iese nimic. Asta pentru ca Dumnezeu nu te ajuta cand esti numai pentru tine. El a venit in forta, ca e puternic, ca pe mine ma scoti... S-a crezut…

- Craiovenii au anuntat pe Facebok ca vor protesta astazi in Piata Mihai Viteazul cu privire la pachetul de legi din domeniul Justitiei pe care guvernantii vor sa-l treaca prin plenul Parlamentului.

- Devis Mangia nu-și explica modul in care echipa sa a plecat cu un singur punct de la Giurgiu, 2-2, deși a condus in marea majoritate a timpului, iar in ultimele 20 de minute Astra a ramas in 10 oameni dupa eliminarea portarului Iliev. "Au fost 70 de minute cu acțiuni pozitive. Va trebui sa analizam…

- Runda a 11-a din Liga a III-a, seria 4, este speciala pentru doljeni, Universitatea II Craiova urmand sa primeasca vizita echipei CSO Filiași. Duelul este programat sambata, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“, iar antrenorii celor doua grupari il ...

- Etapa a șasea din Divizia A1 la volei masculin: victorii pentru Steaua, Zalau și Tricolorul LMV Ploiești. Divizia A1 a programat la mijlocul acestei saptamani a doua runda intermediara a sezonului. Rezultatele etapei a 6-a din Divizia A1 la volei masculin, conform voleiromania.ro (runda programata de…

- Cinci noi spitale regionale vor fi construite, în perioada urmatoare, la Constanța, Galați-Braila, Brașov, Timișoara și Târgu Mureș. Asta dupa ce Guvernul a aprobat, astazi, în ședința, un “Memorandum pentru aprobarea inițierii demersurilor în vederea identificarii de soluții…

- Minunea a durat doar 4… meciuri Dupa ce ne lasasera cu gura cascata dupa venirea lui Ion Moldovan la Chiajna, „vulturii” s-au „pleoștit” din nou. Speranța ca ilfovenii ar fi putut face o figura frumoasa in campionat s-a naruit la Iași, unde elevii „Comisarului” au capitulat in fața moldovenilor lui…

- Craiova a gazduit, sambata, 28 octombrie și duminica, 29 octombrie, competiția internaționala ”Regal Dance 2017”. Au intrat in concurs dansatori din țara și strainatate la genurile balet, dans modern, dans contemporan, dans liric, dans de caracter, jazz, folclor național și internațional, folclor stilizat,…

- Atribuții extinse pentru jandarmi Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, extinderea atributiilor pe care le au jandarmii pentru ca acestia sa poata constata comiterea unei fapte penale la a carei savarsire au asistat, urmand sa instiinteze apoi autoritatea competenta. Comisia…

- Subvenția pentru gigacalorie va fi eliminata in 2018, iar acest lucru va duce la explozia prețului pentru energia termica. Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, a declarat luni ca Guvernul ar trebui sa ceara amanarea acestui termen pana in 2021. ”Din punctul meu de vedere și din discuțiile…

- Scandalurile se țin lanț la Filarmonica „Oltenia“ din Craiova. La scurt timp dupa ce proiectul de management caștigator a fost publicat pe site-ul primariei, noul director Gabriel Zamfir este acuzat de plagiat. Mai multe persoane au sesizat GdS, acuzand ca ...

- CFR Cluj a facut egal cu Gaz Metan, 0-0, iar dupa victoria celor de la FCSB, 5-2 cu CSU Craiova, echipa lui Dan Petrescu a cazut pe locul 2, cu un punct in urma steliștilor. Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a acuzat aribtrajele din Liga 1 și a spus ca greșelile facute impotriva echipei…

- Alexandru Baluta, cel mai important jucator de la CS U Craiova, a dat vina pe numeroasele greseli comise de el si colegii sai pentru infrangerea las scor cu FCSB, 2-5 la Severin. Foarte increzator inaintea meciului, decarul oltenilor a avut un discurs echilibrat la finalul partidei,…

- FCSB, Dinamo si CS U Craiova sunt invitate sa participe in Mega League, o noua competitie cu premii anuale de peste 200 de milioane de euro, competitie care va include echipe din Sud-Estul Europei. Ziare.com scrie ca proiectul ii apartine lui Rumen Vatkov, fost director de marketing la clubul…

- Craiova si FCSB sunt cele mai in forma echipe in ultimele 10 etape, practica si un fotbal de calitate, iar antrenorii sunt si ei pe "val". Confruntarea de maine, ora 20:45, Digi, Dolce, Look și liveTEXT pe GSP. ...

- Astra Trans Carpatic SRL anunța o noua pereche de trenuri pe ruta București – Brașov – București, cu plecarea dimineața la ora 06:40 și revenirea in capitala la ora 17:49, de asemenea perechea de trenuri Arab – București – Arad va circula prin Timișoara, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Videle, dupa…

- Mihai Stoica il compara pe Pacionel cu Florin Cernat. Juniorul de 16 ani, debutat de Nicolae Dica in meciul cu Sanatatea Cluj din 16-imile Cupei Romaniei, a inceput sa practice fotbalul la ”Școala de Fotbal Razvan Raț”, la varsta de patru ani. ”Pacionel a avut o evoluție entuziasmanta. Prima data cand…