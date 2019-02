Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat ca DNA, desi s-a dovedit ca „a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri, continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta. Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Toni Grebla a fost intrebat…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat luni ca DNA, desi s-a dovedit ca "a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri, continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta. Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Toni Grebla a fost…

- Atac dur lansat de secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, care a afirmat, luni, ca , desi s-a dovedit ca DNA "a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri,direcția continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta.Prezent luni la Inalta Curte…

- Omul de afaceri Ion Bircina, finul secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, a aflat joi seara sentința finala, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei, in dosarul care vizeaza infracțiuni de corupție. Acesta a primit un an de inchisoare, la care a fost adaugat un spor de patru…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe", conform agerpres.ro. Prezent luni la Inalta…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…