- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare, iar avocatul sau a anuntat ca acesta "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are bani…

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa maxima de 12 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese in dosarul "Polaris".…

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia,…