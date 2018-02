Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a identificat, prin Direcțiile pentru Agricultura Județene, pornind de la efectivele de ovine și producția de lana obținuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana și piei de animale, potrivit unui comunicat transmis miercuri. ”In prezent,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni dimineața, intr-o intervenție la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul privind DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) se ferește sa lamureasca problema refuzului unor demnitari de a beneficia de serviciile stabilite conform legii. Solicitat de Sursa Zilei sa explice ce se va intampla cu ofițerii care trebuie sa asigure paza și protecția demnitarilor ce refuza serviciile acestora,…

- Cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile agricole și centrele de colectare de catre unitațile procesatoare a inregistrat o creștere cu 8 %, in anul 2017 fața de anul 2016, cu respectiv 76.381 tone – de la 951.952 tone in 2016 la 1.028.333 in 2017, a anunțat Ministerul Agriculturii și…

- Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, a declarat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, prezentata de Mihai Gadea la Antena 3, ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut favorizarea…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Tenismena romana Monica Niculescu a furnizat, lunia seara, la in turneul de la Doha (Qatar) o surpriza uriașa, eliminand-o pe rusoaica Maria Sharapova in trei seturi. Monica Niculescu (92 WTA) a invins-o, luni seara, in primul tur al turneului de tenis de la Doha (Qatar) pe tenismena rusa Maria Sharapova…

- Razvan Alexe – principalul martor al DNA in dosarul de șantaj deschis in urma inregistrarilor realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, a fost audiat, luni, la sediul central al DNA, din Capitala. La ieșirea din sediul…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Pana in prezent, legislația din Romania nu a facut pași vizibili in implementarea masurilor pe care le prevede Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului (AMLD), potrivit unui material publicat luni de compania de…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a dezvaluit, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, presiunile pe care șefa DNA le-a facut in dosare pe care anchetatorul le avea in lucru. Moraru Iorga a vorbit despre “imixtiuni” ale șefei DNA in diferite cauze – nu doar in privința modului in…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Știre in curs de actualizare. Stirea A murit istoricul Neagu Djuvara a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- UPDATE Deputatul PNL de Prahova Roberta Anastase a declarat, joi, la ieșirea de la DNA, ca a fost audiata in calitate de martor intr-un dosar in curs. Dupa doua ore petrecute la DNA, Anastasea a precizat ca nu poate da mai multe detalii in legatura cu acest caz. Și avocatul acesteia, Bogdan Ionescu,…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Chirurgul Mihai Lucan – pus sub acuzare intr-un dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – a “distrus” operațiunea de filaj a anchetatorilor care ar trebui sa lupte cu teroriștii și Crima Organizata. Medicul a gasit in mașina soției (pe care,…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Echipa de fotbal FCSB și-a aflat, luni, adversara din șaisprezecimile competiției europene Europa League, pe care o va intilni in luna februarie a anului viitor. Formația antrenata de Nicolae Dica va juca impotriva italienilor de la Lazio Roma, dupa extragerea ce a avut loc, luni, de la ora 14, la Lyon.…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Cațiva protestatari au provocat incidente, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde au incercat sa blocheze activitatea de instalare a targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Protestatarii s-au adunat inca de dimineața pentru a impiedica amplasarea casuțelor din cadrul targului de Craciun.…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au informat sambata ca cetațenii romani care se aflau intr-un bloc incendiat, vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, in localitatea germana Bergkamen, sunt in siguranța. Datele de identitate și coordonatele de contact ale acestora au preluate de echipa…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…