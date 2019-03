Europarlamentarul Laurentiu Rebega, membru Pro Romania, a fost trimis in judecata de DNA pentru fapte comise in perioada in care era vicepresedinte al CJ Prahova, pentru mai multe fapte de corupție in legatura cu fonduri europene. El este acuzat ca a avut „un rol central” in trei cazuri de fraudare a proiectelor cu finantare din fonduri europene destinate agriculturii si...