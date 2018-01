DNA anunta ca a extins urmarirea penala fata de TEL DRUM SA

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de compania Tel Drum127 milioane de lei pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite…

- In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1056 din 13 noiembrie 2017 și nr. 1110 din 21 noiembrie 2017, privind suspiciunea savarșirii mai multor infracțiuni, intre care obținerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanțari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane, informeaza Agerpres.

- Redam in continuare comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 828/VIII/3 din 18 august 2017 și nr 1154/VIII/3 din 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus…

- Liviu Dragnea, prin avocata sa, Flavia Teodosiu, a depus o plangere impotriva procurorului care ancheteaza dosarele Belina și Tel Drum, Alexandra Lancranjan. Plangerea este adresata șefului Secției de combaterre a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca stie cine sunt persoanele care au patruns in arhiva SIPA fara a avea certificat ORNISS, precizand ca a transmis acest lucru DIICOT, unde este o ancheta in derulare."Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, la Comisia speciala parlamentara pe legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, aceasta fiind foarte greu de dus la...

- Vicepresedintele CSM, procurorul Cristian Ban, a afirmat marti ca modificarile ce ar putea fi aduse Codurilor penale sunt de natura sa "paralizeze" efectiv activitatea de urmarire penala, precizand ca nu doar "coruptii" vor fi liberi, ci si criminalii, pedofilii si violatorii."Pe legile Justitiei…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Marius Nica, ii face o surpriza neplacuta lui Liviu Dragnea: a anunțat ca instituția condusa de el s-a constituit parte in dosarul “Tel Drum”. La nivel oficial, Marius Nica a susținut ca nu e vorba despre ”persoane” (despre…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan a explicat in doua postari pe Facebook cum ii este afectata munca de ancheta in cazul nolor schimbari anuntate din Codul penal si Codul de procedura penala. Lancranjan instrumenteaza in acest moment ancheta in cazul Liviu Dragnea -Tel Drum si un alt caz privind…

- Deputatul PSD Florin Iordache a convocat si joi sedinta comisiei speciale pentru elaborarea legilor din domeniul justitiei, desi a finalizat lucrarile pe cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei si desi au votat saptamana trecuta sa nu lucreze in perioada de doliu national - 14-16 decembrie.…

- Efectuarea urmaririi penale fata de un judecator sau procuror pentru infractiuni savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea se poate dispune numai dupa incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau procurori, stabileste un amendament adoptat, marti, de Comisia speciala…

- Micii evazionisti ar putea scapa din vizorul procurorilor. Nu vor mai ajunge sa fie trimiși in judecata și condamnați, pentru ca procurorii vor avea posibilitatea sa renunțe la urmarirea penala impotriva acestora, daca vor considera necesar. Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea…

- La o saptamana de cand se prezentase la DNA, Teodor Nitulescu a revenit la sediul procurorilor anticoruptie. Inca nu se cunosc exact motivele pentru care a venit, o data in plus, la DNA, dar se banuieste ca ar fi vorba despre dosarul Tel Drum. Deunazi, anchetatorii anuntasera intr-un comunicat faptul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile: ultraj impotriva a doi agenti de politie, omor, uz de arma fara drept si lovire sau alte violente, in cazul politistului care a impuscat mortal un individ care ii atacase colegul. Deocamdata se…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatatii si celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei, care a dus la decesul unei persoane. Cum se face ca numai in cazul unei tragedii(trebuia…

- Fostul reprezentant al Guvernului in judetul Teleorman a dat din nou ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data marti dimineata. Teodor Nitulescu urmeaza sa dea declaratii in privinta dosarului Tel Drum, in care seful PSD, Liviu Dragnea, este suspect. Pana sa ajunga sa stea de vorba cu procurorii…

- Un nume cunoscut din cadrul Partidului Social Democrat a ajuns luni dimineata in fata procurorilor anticoruptie. Este vorba despre seful PSD Caras-Severin, Ioan Mocioalca. Prezenta social-democratului la DNA ar putea avea legatura cu dosarul Tel Drum, in care liderul PSD s-a ales cu sechestru pe avere,…

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Maia Sandu a depus pe 22 noiembrie curent o contestație impotriva ordonanței procurorului de a refuza intentarea urmaririi penale pentru uzurparea puterii de stat pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

- N-a trecut multa vreme de cand Liviu Dragnea parasea sediul DNA-ului, in fata caruia se aflau nu doar foarte multi ziaristi, ci si zeci de sustinatori si contestatari, pana cand din directia institutiei s-au facut precizari oficiale cu privire la masura sechestrului asigurator impusa in cazul mai multor…

- In conditiile in care in prima parte a zilei se aflase, pe surse, ca urma sa se impuna sechestru asigurator pe averile suspectilor din dosarul Tel Drum, aflat la Parlament, Liviu Dragnea a facut pentru prima oara referire la acest subiect, in urma cu scurta vreme. “Am fost facut tap ispasitor la referendum…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat pentru prima oara vineri, la Gouml;teborg, in Suedia, la noul dosar penal deschis de DNA impotriva lui Liviu Dragnea, spunand ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in conducerea statului, relateaza Romania TV. "Eu m am exprimat de foarte multa vreme: din…

- Senatorii juriști au adoptat, miercuri, un raport cu amendamente asupra proiectului de lege care vizeaza noi prevederi pentru judecatorii CCR. Astfel, in inițiativa legislativa amendata de Comisia juridica a Senatului, judecatorii Curții pot fi urmariți penal, fara a avea incuviințarea in plenul acestora…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de procuroarea anticoruptie Mihaiela Moraru Iorga, pe care o acuza ca a ajutat, “in sensul ingreunarii cercetarilor si tragerea lui la raspundere”, un inculpat cercetat intr-un dosar aflat pe rolul DIICOT, pe numele ...

- In 2013, soluția de NUP (neinceperea urmaririi penale) a fost data chiar de DNA, de actualul adjunct al Secției a II-a DNA, Paul Silviu Dumitriu. El este fost consilier al Monicai Macovei și este un procuror cu mai multa experiența decat cel care a deschis acum dosarul. La vremea aceea, NUP-ul lui…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Întrebat cum va evolua PSD și care va fi soarta lu Dragnea,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- „Jandarmeria asigura accesul si perimetrul ce deserveste sediul acelei institutii. Dispozitivul este flexibil. A fost si o prezenta numeroasa de persoane la DNA. In functie de conditiile aparute atunci cand s-a asigurat acea activitate, Jandarmeria si-a marit dispozitivul, pentru a nu fi niciun incident.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de DNA, dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. "Trebuie sa recunosc ca este o poveste lunga.…

- Ordonanta 18 din 2016, promovata de fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, reglementeaza mai multe articole din codurile penale, una dintre prevederi fiind cea legata de efectuarea urmaririi penale. Astfel, potrivit ordonantei, articolul 305, alin (1) din CPP prevede ca atunci "Cand actul de…

- Procurorii DNA au facut publice, intr-un comunicat oficial, acuzatiile care i le aduc sefului PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat are calitatea de suspect si, potrivit documentului, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza, 4 noiembrie, in fata sediului Procuraturii Generale, ca sa ceara pornirea imediata a urmaririi penale pe numele liderului PDM Vlad Plahotniuc, care, potrivit declaratiilor interlopului Vitalie Proca, ar fi comandat asasinarea omului de afaceri…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont și membrii fostului cabinet de la Barcelona risca 30 de ani inchisoare. Procurorul general al Spaniei a anunțat ca a inceput urmarirea penala a politicienilor de la Barcelona care au incalcat Constituția cand au proclamat independența

- Carmen Dan s-a prezentat luni la pranz la sediul DIICOT. Ministrul Internelor a anuntat ca a venit la DIICOT ca sa depuna o plangere penala impotriva lui Romica Parpalea, cunoscut drept "mortul lui Dragnea", pentru denunt calomnios. "Astazi am depus o plangere pentru denunt calomnios impotriva…

- Fiul unui primar a scapat basma curata, dupa ce a provocat un accident rutier, iar in mașina sa s-au descoperit droguri. Tanarul a fost cercetat pentru deținerea de substanțe halucinogene in vederea consumului propriu.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmarirea penala și a transmis in judecata cauza penale privind invinuirea a șapte persoane in pregatirea omorului asupralui Vladimir Plahotniuc.

- Primarul Gutau Mircia, in urma unei plangeri penale depusa la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, ar putea scapa de urmarirea penala deoarece procurorul de caz solicita in instanța confirmarea propunerii de renunțare la urmarirea penala. Totul a inceput in vara anului 2016 cand Gutau Mircia…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul accidentului aviatic din apropiere de Vințu de Jos, in urma caruia pilotul unui avion de agrement de mici dimensiuni, și-a pierdut viața. Potrivit procurorilor, sambata s-a…

- Dupa declaratiile ministrului Misa, dinspre institutia pe care o conduce au aparut cateva explicatii despre “contributia” de solidaritate. Una dintre mentiuni este aceea ca nu s-ar putea vorbi despre “o taxa noua”. Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul Ministerului Finantelor: “In legatura…