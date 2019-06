Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, DNA a descins la Primaria Timișoara. Potrivit surselor, anchetatorii sunt interesați de anumite acte de la Direcția de Urbanism, respectiv de The post UPDATE. Descinderi la Primaria Timișoara. Vezi declarația primarului Nicolae Robu appeared first on Renasterea banateana .

- Procurorii DNA au descins luni, in jurul orei 13.00, la directia de urbanism si verifica acte , autorizatii de construire si certificate de urbanism. Nicolae Robu, primarul municipiului Timișoara, a marturisit ca nu știe exact in ce dosar se fac aceste percheziții, dar crede ca este o speța mai veche,…

- Nicolae Robu a postat, astazi, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care se lauda ca a reușit eliberarea a 15 locuințe sociale. Asta dupa ce ar fi fost evacuați „hoți, scandalagiii și rau-platnici”. „Hoții, scandalagiii, rau-platnici etc. – afara! 15 locuințe sociale am eliberat prin evacuarea…

- Un fost consilier personal al primarului Nicolae Robu, Ciprian Trocan, in varsta de 25 de ani, este de scurta vreme director executiv in Primaria Timișoara, a transmis tion.ro. Liberalul responsabil acum de Serviciul Medicina Școlara a fost numit prin dispoziție de primar. Trocan lucreaza in primarie,…

- O propunere pentru bugetul Timișoarei venita de la USR a fost luata in seama de administrația Robu. Tomograful pentru arbori evalueaza sanatatea copacilor și fac o radiografie completa in secțiunea trunchiului. Pentru ca se intampla situații cand un copac aparent sanatos este putred pe dinauntru.…

- Minunatele actiuni ale primarului Nicolae Robu si a sa ghiliotina anti-cabluri aeriene, a atras atentia fostului viceprimar al Timisoarei, Sorin Grindeanu. In calitate actuala de presedinte al ANCOM, el atrage atentia asupra reglementarilor legale in domeniu si a problemelor pe care asemenea actiuni…

- Fostul consilier local social-democrat Radu Țoanca, omul caruia primarul liberal Nicolae Robu, i-a dat de aproape trei ani pe mana clubul sportiv municipal al Timișoarei, se reintoarce in PSD cu ganduri mari. Va reamintim ca Țoanca a fost cel care a condus grupul de consilieri locali ai PSD și de-a…