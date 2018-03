DNA, anchetă în Primărie. Firea, REACȚIE: Dau cu bâta! Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un consilier PNL (nr. - Ciprian Ciucu). Cu asta se ocupa opoziția. Nu am știut, probabil adresa DNA a fost transmisa la Poliția Locala. M-am interesat, a fost miercuri, saptamana trecuta, pe 7 martie. Foarte interesant ca acest document a ajuns la un consilier PNL. Așa cum știți și USR și PNL… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Dupa ce Ludovic Orban a scris pe Facebook, raspunzand la un comentariu facut de un internaut, ca "se ocupa" de ceea ce ar fi vrut sa insemne "executarea" lui Daniel Zamfir din PNL, l-am contactat pe liderul acestui partid pentru a

- 20 de mii de carți vor fi donate Primariei din Chisinau de Biblioteca Municipala din București. Anunțul a fost facut de primarul general, Gabriela Firea, in timpul vizitei in Republica Moldova, la invitația omologului sau de peste Prut.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti. Alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an....

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca Municipalitatea a pregatit suma de 15 milioane de euro pentru achizitia unui numar de pana la 500 de apartamente noi in Bucuresti, care ar urma sa fie utilizate drept locuinte de serviciu pentru cadrele medicale cu activitate in cele 19…

- „Nu ma ocup cu revolutia in partid. Daca colegele mele de la organizatia de femei - pentru ca doamnele sunt de obicei recomandate de organizatia de femei si intra pe norma interna de partid in Biroul Permanent National - daca ma vor recomanda, le voi multumi si voi candida pentru un post de vicepresedinte…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Pro sau contra transportului public gratuit la Cluj. Ce spune primarul Emil Boc In spatiul public a fost relansata discutia privind introducerea transportului public gratuit in Cluj-Napoca ca o masura de a-i stimula pe oameni sa circule mai mult cu mijloacele de transport in comun si astfel traficul…

- „Pentru parinții care nu gasesc in aceasta perioada o soluție in familie, o bunica, o matușa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector și cu direcțiile de asistența sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare famlie…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- O femeie cu handicap din Lugoj a fost amendata pentru ca a parcat chiar pe un loc destinat persoanelor cu nevoi special, iar polițistul care a intocmit procesul verbal a comis o grava greșeala gramaticala. O femeie cu nevoie speciale și-a parcat mașina in fața Primariei din Lugoj, pe un loc rezervat…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a mers cu fanii la sediul Acibadem din București, intrucat doctorița Leyla Ozer, care se ocupa de suporterul dinamovist Dan Cucu, a fost pentru cateva ore in Capitala Romaniei. Oficialul roș-albilor i-a dus un buchet de trandafiri roș-albi. ...

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, l-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca propunerea de demitere a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA s-a facut la presiunea aliatilor sai politici, aceasta actiune facand parte dintr-un plan…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, la RTV, ca de cand a devenit edil al Bucurestiului a primit de mai multe ori amenintari, unele cu moartea, pe Facebook si pe email, si sustine ca, din aceasta cauza, internetul ar trebui reglementat. Cele mai recente amenintari i-ar fi fost…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- In plin scandal legat de noul regulament de taximetrie din Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei, prin care serviciile de dispecerat devin obligatorii, in defavoarea celor care folosesc aplicatiile de taximetrie, mai multi deputati au initiat un proiect de modificare a legii taximetriei.

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Pieton reținut de Poliția Locala, dupa o traversare neregulamentara. Un barbat care a traversat neregulamentar și apoi a refuzat sa se legitimeze, in fața unei patrule de polițiești locali din București, a fost reținut de aceștia in plina strada. Doar ca lucrurile nu au stat atat de ușor și calm, cum…

- Protestatarii din țara au fost chemați sa li se alature celor din Capitala la protestul "Toate drumurile duc la București. 'Revoluția' generației noastre". Sambata, 20 ianuarie, trei coloane de masini din țara sunt asteptate sa soaseasca, dupa amiaza, in Pitesți, de unde li se va alatura o a patra,…

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Gabriela Firea vine cu o noua reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Conform Primariei Capitalei, administratorul public al municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai primarului general si de directorii directiilor Transporturi si Juridic s-au intalnit cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru a discuta despre solutii…

- Politistul brasovean, Marian Godina s-a implicat si el in cazul pedofilului din Capitala. Dupa prinderea celui acuzat, acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le acestora identitatea pedofilului din Capitala,…

- Politistul Marian Godina s-a declarat șocat de cazul polițistului pedofil din București. ”Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat si cel cu varianta corecta. Persoana îmi daduse…

- ”Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia și imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera. Am zambit inițial, dar l-am luat…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati, scrie MEDIAFAX . ”In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi…

- Cum slabesc vedetele in realitate. "Nu incercati sa fiti ca ele, veti plati un pret greu!" Nutritionistul Mihaela Bilic spune ca vedetele mint cand vine vorba de silueta lor. Iata cum slabesc, in realitate, persoanele care se afla in lumina reflectoarelor. "Când vine vorba de silueta, vedetele…

- Multe dintre mesaje sunt negative, in contextul in care Primaria Capitalei a renuntat la traditionalul concert de Revelion din Piata Constitutiei si a mutat scena in Piata George Enescu, langa Ateneu. „Au venit prea mulți oameni pentru capacitatea pieței", preciza un internaut. Potrivit acestuia,…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Gabriela Firea face schimbari in Capitala fara sa il pese ca poate sa distruga natura, mai concret o parte din Padurea Banesa! Un Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma in drum public, pentru accesul intr-un cartier rezidential…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- Luminitele de sarbatori din Capitala nu vor mai fi aprinse miercuri seara, ca omagiu adus Regelui Mihai I. In cursul acestei zile, pe marile bulevarde a fost deja arborat in berna drapelul Romaniei. Decizia radicala ii aparține primarului Gabriela Firea.Primaria Capitalei anunta ca miercuri…