- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Ca urmare a solicitarii formulate de procurorii anticoruptie la data de 6 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a emis un mandat european de arestare fata de inculpatul ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER, om de afaceri, cercetat de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita.In…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

