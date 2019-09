Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea Brazi din Panciu il praznuiește, duminica, pe Sfantul Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea, ctitorul așezamantului și ocrotitorul spiritual al orașului. Nascut pe meleagurile Vrancei și Mitropolit al Moldovei (1674-1675), cunoscut pentru evlavia și ințelepciunea sa, pentru grija fața de semeni,…

- In perioada 22-28 august 2019, Sectorul Cultural-educațional a organizat cea de-a patra ediție eparhiala a proiectului național „Tradiție și noutate” al Patriarhiei Romane: Tabara Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei la Manastirea Barsana, din județul Maramureș. Astfel, 34 de elevi buzoieni și vranceni,…

- Caștigatorii Turului Ciclist VeloPower Road Race 2019 au primit trofee, diplome și medalii in cadrul festivitații de premiere care a avut loc in fața Monumentului Eroilor din centrul orașului Panciu. Ediția a VI-a a competiției, care a avut loc duminica, 15 septembrie, a reunit la start pasionați ai…

- Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei organizeaza, in aceste zile, cea de-a treia ediție eparhiala a taberelor „Tradiție și noutate”, program inițiat la nivel național de Patriarhia Romana, in 2016, pentru formarea și educarea tinerilor in spirit creștin-ortodox, in contextul…

- In perioada 1-13 august 2019, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, prin Biroul de catehizare, a organizat Concursul catehetic Maica Domnului, povațuitoarea tinerilor. Evaluarea și premierea copiilor inscriși in competiție a avut loc marți, 13 august 2019, la Ceainaria…

- Un nou proiect european de schimb de tineri – al cincilea derulat de Sectorul Cultural-educațional, finanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus Plus – s-a incheiat recent in Marsaxlokk, Malta, unde o delegație a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a participat, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului…