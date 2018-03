Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a venit, joi, cu precizari legate de arestarea lui Alexander Adamescu, la Londra. Potrivit DNA, a fost inițiata procedura de predare a acestuia catre autoritațile romane, Adamescu jr. fiind arestat preventiv in capitala Marii Britanii, inca din data de 2 martie.…

- Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, potrvit unor surse judiciare citate de Libertatea.ro. Adamescu jr.…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut, marți, de la o societate deținuta de un partener al cunoscutului analist politic și președinte al Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, documente referitoare la “relația comerciala” avuta cu o firma a lui Dan Andronic cu 11 ani in urma.…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal acestuia, Mircea Cosma, vor fi rejudecați. Decizia luata luni de un complet de cinci judecatori al Curții Supreme este definitiva. Vom reveni cu detalii. The post Curtea Suprema: dosarul familiei Cosma va fi rejudecat appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. “Este pentru prima data in ultimii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, ca unitatile de invatamant vor fi inchise in Bucuresti vineri, din cauza conditiilor meteorologice. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ…

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Incepand de duminica, 18 martie, pana pe 22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, au avertizat meteorologii. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor cobori din nou pana la limita inghețului și se intorc…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu va fi judecata pentru incalcarea articolului 99 din Legea 303/2004, literele a) și m) referitoare la „manifestarile…

- Societatea de investiții Tradeville a publicat o analiza despre evoluția companiilor din domeniul apararii listate la BVB, relevanta in contextul in care Guvernul a decis sa aloce 2% din PIB pentru Ministerul Apararii Naționale. In 2018, se va menține aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua…

- Președintele Klaus Iohannis a continuat, miercuri, sa se poziționeze in apararea procurorilor, criticand din nou informațiile aparute in spațiul public privind abuzurile DNA și interpretand chiar și prevederile Constituției, in discursul susținut la bilanțul Parchetului General, construit dupa modelul…

- Președintele PSD i-a raspuns dur, luni, inainte de Comitetul Executiv al partidului, lui Codrin Ștefanescu dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Deși a precizat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca „procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii”. „O regula elementara ! Procedura de evaluare a procurorilor…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis, in noaptea de sambata spre duminica, o asistenta, dupa care s-a sinucis. Cei doi aveau o relatie personala si motivul ar fi de aceasta natura. Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va trimite o echipa…

- Departamentul pentru armamente al Ministerului Apararii Nationale a initiat joi procedura specifica de achizitie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului “corveta multifunctionala”. Potrivit unui comunicat MApN, anuntul de participare si documentatia de atribuire pentru aceasta procedura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a adus consilier pe probleme sportive, dar nu p eoricine, ci pe un culturist cu firma de paza și protecție. Noul consilier personal pe probleme de sport al liderului liberalilor este președintele Federației de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. Greu de ințeles…

- Tanarul care a comis un dublu asasinat in București, in noaptea de cambata spre duminica, se numește Ahmed Otman și este cetațean libian, fiu al unor diplomați care au fost la post in București. Pe contul de Facebook, Otman se prezinta ca un fan al autoturismelor BMW și pare a avea preocupari normale…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, potrivit caruia Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – va fi sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Tenismena romana Simona Halep a invins-o, joi, la Doha, in Qatar, pe letona Sevastova, dupa un meci care a durat puțin peste o ora. Halep a urcat provizoiru din nou pe locul 1 WTA, dar nu și-l va putea pastra daca daneza Caroline Wozniacki o va invinge, in aceasta seara, pe romanca Monica Niculescu.…

- Intervenție ca in filme a pompierilor bucureșteni care au reușit sa salveze de la sinucidere o tanara care amenința ca se arunca de la balconul aflat la etajul șase al blocului in care locuiește. Ca urmare a anunțarii evenimentului la numarul de urgența 112 in cursul serii trecute, in strada Constantin…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Surse apropiate fostului ministru PDL al turismului, Elena Udrea, au declarat pentru PSnews.ro ca aceasta a luat decizia de a parasi țara, aflandu-se cel mai probabil in Costa Rica. Informația este una plauzibil, cu atat mai mult cu cat tot acolo se afla prietena Elenei Udrea, Alina Bica. In octombrie…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organizație a diasporei siriene, cu sediul la Londra. Pilotul a fost…

- Noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. „Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere”, a sustinut Vela pentru Mediafax. Liderul…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Plutonierul Florin Oprea – care, marți seara, și-a injunghiat mortal iubita intr-un coafor din localitatea Titu, județul Dambovița –este un agresor cu antecedente. In 2011, a fost cercetat penal dupa ce l-a batut pe concubinul fostei soții. Dosarul, instrumentat la acea data de un procuror de la Parchetul…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- EximBank va asigura necesarul de finantare pentru derularea activitatii curente a Companiei Nationale Posta Romana, cel mai mare operator de servicii postale, in urma castigarii licitatiei organizata de societate, la finele anului trecut, pentru contractarea unui imprumut in valoare de 30 de milioane…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4-4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin. ”Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…