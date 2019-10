Stiri pe aceeasi tema

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), a fost pus sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru alte doua fapte de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA,…

- Seful de post din comuna Bodesti, judetul Neamt, a fost retinut de DGA sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu. Totul a avut loc ieri, 26 septembrie 2019, cand ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean…

- FOTO – Arhiva Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 septembrie 2019, a unui medic clujean. Este vorba despre FAUR ALEXANDRU, medic in cadrul Cabinetului de…

- Un barbat din Chisinau ar fi pretins si primit 5.700 de euro de la proprietarul unei case la sol sub pretextul ca poate influenta functionari din cadrul Preturii sectorului Rascani, ai Inspectoratului de Politie Rascani, precum si magistrati ai Judecatoriei Chisinau, sediul Rascani.