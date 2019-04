DNA a clasat un dosar în care europarlamentarul prahovean Laurenţiu Rebega era suspect • Masura a fost dispusa pe motiv ca nu exista probe ca o persoana a savarșit infractiunea V. Stoica Direcția Naționala Anticorupție a clasat unul dintre dosarele pe care procurorii le-au constituit pe numele europarlamentarului Laurențiu Rebega, trimis in judecata recent intr-o alta cauza instrumentata de DNA. Informația a fost facuta publica la inceputul lunii aprilie 2019, ca actualizare a unui comunicat de presa din ianuarie 2015, ceea ce inseamna ca nu orice persoana interesata de subiect ar fi avut acces la aceasta știre. Potrivit update-ului postat saptamana trecuta, “la data de 01 februarie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, anunta DNA. Rebega a fost ales in Parlamentul European pe listele PSD. Comunicatul integral al DNA: Procurorii din cadrul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați, informeaza DNA printr-un comunicat de presa: REBEGA LAURENȚIU, la data faptelor vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și persoana care controla…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Stelian Nastase, fostul viceprimar al Primariei Comunei Vacareni, judetul Tulcea, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Tot inchisoare cu suspendare a primit si fiul fostului viceprimar,…

- Liberalii au depus în Parlament inițiativa legislativa prin care vor sa desființeze controversata secție de investigare a magistraților. Ei arata în proiectul de lege consultat de HotNews.ro ca judecatorii și procurorii par a fi ținta acestei secții, iar "aparenta recunoaștere a existenței…

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) va radia din registrul sau, din oficiu, de la data 18 martie 2019, persoanele fizice autorizate (PFA) si a intreprinderile individuale (II) care nu si-au actualizat obiectul de activitate conform legislatiei in vigoare, informeaza vineri, ONRC.…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție refuza sa spuna daca pe rolul structurii exista un dosar care il vizeaza pe Nistor Calin, adjunct al DNA cu atributii de procuror sef. Refuzul comunicarii informațiilor vine in contextul in care, in anumite cauze de interes public, activitatile…

- Procurorii au deschis un dosar penal dupa apariția unei fotografii trucate cu presedintele Klaus Iohannis in care acesta apare in uniforma de ofiter nazist. "La data de 14.01.2019, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea…