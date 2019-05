Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul a cerut, luni, la ultimul termen din dosarul lui Sorin Oprescu de la Tribunalul Bucuresti, inchisoare cu executare pentru fostul primar al Capitalei, lasand la aprecierea instantei limitele pedepsei. Oprescu a fost cercetat pentru mai multe fapte de coruptie.

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu a declarat ca spera sa fie achitat in procesul in care este judecat din 2015 pentru luare de mita, splalare de bani si abuz in serviciu. Magistratul care judeca dosarul a anuntat ca se pensioneaza de la 1 iunie. Daca procesul nu se incheie pana atunci, dosarul…

- „Avem lipsa de procedura cu inculpatul Bengalici”, anunța judecatoarea Iosefina Parvu, imediat ce intra in sala de la Tribunalul București. Ieri ar fi trebuit sa fie ultimul termen in procesul in care Sorin Oprescu este judecat, de 3 ani și jumatate, pentru luare de mita. Claudiu Bengalici, zis „Ben”,…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca cererea de recuzare a presedintei completului care judeca dosarul Oprescu este neintemeiata si, prin urmare, solicitarea a fost respinsa. Daca cererea ar fi fost acceptata, dosarul urma sa fie repartizat unu alt judecator, iar procesul s-ar fi reluat de la zero. Dosarul…