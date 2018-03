Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat. Laura Codruta Kovesi o sa…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, din Glogova, retinut 24 de ore la inceputul anului si plasat apoi sub control judiciar cu cautiune de 100.000 de lei, a scapat de masurile preventive luate in cazul sau. Omul de afaceri este anchetat î...

- Intr-un interviu acordat Antena 3, Marian Vanghelie dezvaluie ca fostul ministru Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica anumite persoane. Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan...

- Marian Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan Diaconescu. Conform lui Vanghelie, Gabriel Oprea a avut o mare contribuție.„Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu.…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a doua persoane, Ionut Petrof si Mihai Claudiu Chivu, la solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de DIICOT ST Constanta.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis ca soferul acuzat ca, in urma cu cateva zile, a produs un accident rutier grav in urma caruia un copil a decedat, sa stea in arest 25 de zile. "Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta privind arestarea preventiva a inculpatului.…

- CCR a decis joi, cu unanimitate de voturi, ca articolul 2151 alin.(8) din Codul de procedura penala, ce face referire la controlul judiciar in prima instanta, este neconstitutional, pe motiv ca prevederea nu arata si durata maxima pentru aceasta masura aplicata pentru toate etapele procesuale.

- Curtea Constitutionala a admis, in unanimitate, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Curtea de Apel Bucuresti cu privire la dispozitiile art. 215, alin. (8) din Codul de Procedura Penala, articol ce reglementeaza durata totala a masurii de control judiciar.

- "Toate vor fi platite, ca e azi, ca e maine, ca e poimaine, e dramatic. Nu cred ca persoana dansei trebuie discutata, ci in ansamblu ce se intampla la nivel national pentru ca se dovedeste ca s-au intamplat si in alte judete si la Parchetul General. Doamna o sa se duca, indiferent ca vrea sau nu, si…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, o ataca pe Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, spunand ca aceasta va pleca din fruntea Directiei, indiferent daca vrea sau nu, si o compara cu Nicolae...

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, o ataca pe Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, spunand ca aceasta va pleca din fruntea Directiei, indiferent daca vrea sau nu, si o compara cu Nicolae Ceausescu.

- Judecatoria Constanta considera ca lasarea in libertate a celor trei femei care au agresat un elev in incinta scolii ar reprezenta un real pericol pentru ordinea publica, ar da nastere unei neincrederi in organele judiciare, iar alte persoane ar putea fi incurajate sa se poarte intr-un mod asemanator.…

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- Un șofer din Tulcea a fost reținut de oamenii legii dupa ce s-a urcat baut la volan și a lovit patru mașini. Magistrații au decis ca șoferul sa fie cercetat sub control judiciar. Un barbat din Tulcea a fost reținut de polițiști dupa ce s-a urcat baut la volanul mașinii și a provocat un accident. Șoferul…

- Ultima decizie luata de magistrati, in dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches, a dus la ridicarea masurii controlului judiciar. O mica si irelevanta favoare pe care justitia din Romania i-o acorda inculpatului Chereches, transformata de edilul baimarean intr-o imensa victorie. In iesirile…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva…

- Un jurist va fi propus de procurori spre arestare preventiva luni dupa amiaza, urmand sa fie dus in fata Tribunalului Iasi, in cazul politistului injunghiat duminica dimineata. Procurorii si politistii sustin ca nu exista date care sa arate ca acesta ar avea vreo legatura cu clanul Cordunenilor, potrivit…

- Oana Mizil, sotia lui Marian Vanghelie, fostul primar celebru al Sectorului 6, se afla la munte, la Poiana Brasov, intr-o minivacanta, alaturi de fiica ei, Maria. Si a gasit vreme perfecta pentru schi si sanie, asa ca nu a pierdut deloc timpul.A

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Lovitura dura pentru procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Judecatorii au luat o decizie foarte importanta in cazul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Cei de la Tribunalul Cluj care judeca pe fond dosarul edilului au decis ca inregistrarile predate de denunțatorul Șpan Cristian…

- Barbatul de 40 de ani, din comuna Fitionesti, arestat de magistratii de la Judecatoria Panciu pentru niste fapte comise in vara anului trecut, a scapat de arestul preventiv. Arestat pentru vatamare corporala din culpa si tulburarea ordinii si linistii publice, barbatul a facut contestatie si a avut…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Instanța a decis: Dosarul Colectiv, reunit cu cel al angajatilor ISU La termenul de luni din dosarul Colectiv, judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, in care sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, relateaza Agerpres.

- DECIZIE….Trimis in judecata pentru trafic de droguri, vasluianul Constantin Neculae (cunoscut si drept Jean Valjean – n.r.) are sanse sa scape de controlul judiciar si sa se bucure de libertate deplina, urmare a unei decizii a magistratilor Tribunalului Vaslui. Decizia instantei nu este definitiva si…

- Lichidatorul judiciar al Otto Express Delivery SRL va organiza o licitatie pentru valorificarea a trei apartamente, dintre care doua sunt situate in Mamaia. Business To Business SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Otto Express Delivery SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1803 03.04.2017,…

- Tribunalul Bucuresti arata in motivarea deciziei de respingere a cererii de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan ca „e dovedita intentia inculpatului de a-si procura sprijin in obtinerea de date si informatii care sa-i profite sub orice forma in ancheta penala“, dar o serie de acuzatii care-i…

- Judecatoarea Monica Claudia Cipariu, de la Tribunalul București, cea care a dispus cercetarea in stare de libertate , sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan și a fiului acestuia, crede ca dorința medicului de a scapa de dosarul penal va fi estompata prin obligațiile pe care ea i le va impune…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat luni dimineața, in prima zi a anului, la secția de Poliție, pentru controlul judiciar. Medicul a raspuns acuzațiilor de tentativa de omor pe care i le aduc procurorii. „Sa ma anunțați și cand o sa-l omor pe Papa”, le-a spus Mihai Lucan jurnaliștilor. Medicul a fost…

- Magdalena Serban – femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor – ramane in arest preventiv, au decis miercuri magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care i-au respins acesteia contestatia si au mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva.…

