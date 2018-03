Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat Antena 3, Marian Vanghelie dezvaluie ca fostul ministru Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica anumite persoane. Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan...

- Marian Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan Diaconescu. Conform lui Vanghelie, Gabriel Oprea a avut o mare contribuție.„Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu.…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a afirmat luni, la iesirea de la DNA, ca in urmatoarele zile ar urma sa apara in spatiul public "niste lucruri frumoase", fara sa precizeze la ce anume se...

- Un șofer a incercat sa calce un polițist cu mașina, in Rahova. Polițiștii au incercat sa il opreasca pe șoferul aflat la volanul unei mașini inmatriculare in Marea Britanie, iar barbatul, pentru a scapa, a intrat in mașina Poliției. Polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea…

- "Toate vor fi platite, ca e azi, ca e maine, ca e poimaine, e dramatic. Nu cred ca persoana dansei trebuie discutata, ci in ansamblu ce se intampla la nivel national pentru ca se dovedeste ca s-au intamplat si in alte judete si la Parchetul General. Doamna o sa se duca, indiferent ca vrea sau nu, si…

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, iese la rampa cu un atac la adresa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Vanghelie și susține ca, mai devreme sau mai tarziu, aceasta va avea soarta lui Nicolae Ceaușescu, cel care considera ca este veșnic, dar in 1989 a fost dat jos de catre…

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- O agentie de propaganda din St Petersburg, unde lucrau 80 de oameni, a creat in ultimii trei ani mecanisme sofisticate si se folosea de popularitatea unor retele precum Facebook si Instagram pentru a incerca sa infuenteze modul in care americanii aveau sa voteze la alegerile prezidentiale. Documentul…

- Fișele de ofițeri intocmite de procurorul DIICOT Olga Vranceanu și aflate la dosarul public Dosar 719/D/P/2005, de la Tribunalul București conțin grade mari și surprize de nesomn, scrie tolo.ro . Ofițerii operativi SRI, care au lucrat la caz, l-au monitorizat chiar pe unul dintre șefii lor cei mai…

- Brigitte Sfat pune din nou pe toata lumea pe jar! Vedeta si-a postat pe retelele de socializare un mesaj care te duce cu gandul la divort. Aflata la Tribunalul Bucuresti, cunoscuta bruneta a tinut sa anunte pe toata lumea ca "Orice sfarsit poate fi un nou inceput".

- Curtea de Apel București a admis cererea fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, de a sesiza CCR in privința unui articol din Codul Penal. Fostul primar a fost condamnat, cu suspendare, la un an de inchisoare in dosarul in care e acuzat ca a dat personal avizele și autorizațiile…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Masura arestului…

- ATAC VIOLENT! Politisti de frontiera, stropiti cu benzina in Poienile de Sub Munte. Contrabandistii au incercat sa le dea foc Atac violent asupra unor politisti de frontiera din Maramures. Ei au fost stropiti cu benzina de mai multi contrabandisti, care au incercat apoi sa le dea foc. In urma incidentelor,…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 ndash; Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Oana Mizil, sotia lui Marian Vanghelie, fostul primar celebru al Sectorului 6, se afla la munte, la Poiana Brasov, intr-o minivacanta, alaturi de fiica ei, Maria. Si a gasit vreme perfecta pentru schi si sanie, asa ca nu a pierdut deloc timpul.A

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- O educatoare, angajata a unei gradinițe din centrul capitalei, a fost înjunghiata de soț! Femeia, în vârsta de 38 de ani, a fost înjunghiata de barbat în zona toracelui, având doua plagi. Nu se știe, deocamdata, daca atunci când a avut loc tragedia erau de…

- Alin și Dorin Cocoș s-au prezentat joi dimineața la Tribunalul București pentru a fi audiați in calitate de martori intr-un dosar deschis in 2014, informeaza Antena3.La momentul respectiv, doi indivizi din Buzau au incercat sa obțina 500.000 de euro de la Dorin Cocoș ca sa-l scape de problemele…

- Pretorul sectorului Centru din Chisinau, Oleg Poiata, a semnat vineri, 19 ianuarie, cererea de demisie din functie. Functionarul public afirma ca nu vrea sa reprezinte „un primar nelegitim”, fiind vorba de Silvia Radu.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus, astazi, in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Instanța a decis: Dosarul Colectiv, reunit cu cel al angajatilor ISU La termenul de luni din dosarul Colectiv, judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, in care sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina…

- Procesul a inceput pe fond in mai 2017, insa a fost amanat de mai multe ori din motive procedurale, in principal pentru ca nu au fost citate corect partile vatamate din dosar, fapt ce i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv. Patronii clubului Colectiv…

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Tribunalul Bucuresti arata in motivarea deciziei de respingere a cererii de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan ca „e dovedita intentia inculpatului de a-si procura sprijin in obtinerea de date si informatii care sa-i profite sub orice forma in ancheta penala“, dar o serie de acuzatii care-i…

- Speța -mai exact acuzațiile aduse- in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, procurorul DIICOT Marian Delcea a cerut arestarea celui mai mare chirurg roman, Mihai Lucan,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti sustine ca nu se verifica acuzatia procurorilor DIICOT privind transferul ilegal al unui aparat performant de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privata a lui Mihai Lucan, iar acel aparat ar apartine de fapt medicului.Informatia…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Din pacate, ancheta este ingreunata si de faptul ca in zona respectiva nu exista camere de supraveghere care sa fi surprins imaginile cu atacul. In prezent, politistii fac audieri pentru a afla mai multe detalii despre atacator. Singurul lucru pe care tanarul injunghiat l-a declarat despre…

- Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie. Magistratii de la instanta suprema au fost sesizati de organele de politie cu privire la plecarea lui Radu Mazare…

- Procurorii il acuza pe medicul Mihai Lucan ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Medicul ar fi incercat sa transfere 600.000 de dolari in conturile unor apropiați. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/acuzatii-uluitoare-ale-procurorilor-la-adresa-medicului-mihai-lucan-ar-fi-incercat-sa-distruga-dovezi-si-sa-influenteze-martorii_394657.html#ixzz526RlZRbN

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase. Fostul primar al Sectorului 4 a slabit foarte tare si este de nerecunoscut. A Mai mult decat atat, in ziua de Ignat, a fost cu colindul, alaturi de trei dintre cei mai buni psalti ai ortodoxiei romanesti, de la Catedrala Patriarhala.

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase! Fostul primar al Sectorului 4 a fost cu colindul, in ziua de Ignat. Nu a fost singur, ci alaturi de 3 dintre cei mai buni pslați ai ortodoxiei romanești, psalții de la Catedrala Patriarhala. Impreuna cu alți colegi, Gabriel Radașanu,…