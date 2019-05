DNA: 59 de inculpaţi au fost condamnaţi în aprilie în dosare de corupţie Directia Nationala Anticoruptie a informat vineri ca, in luna aprilie, au fost condamnati definitiv 59 de inculpati in dosare de coruptie instrumentate de DNA.



"In cursul lunii aprilie, in dosare de coruptie instrumentate de DNA, au fost condamnati 59 inculpati prin 20 hotarari judecatoresti definitive, intre persoanele condamnate definitiv figureaza: un secretar de stat minister, doi ofiteri de politie, un avocat, un inspector antifrauda, un consilier ANAF, un primar comuna", se precizeaza intr-un comunicat al DNA transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, pedepsele dispuse…

Sursa articol: agerpres.ro

